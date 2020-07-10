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衛生局女墜樓亡引關注　中國醫大物理治療系：追回廖男傑出系友頭銜

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▲▼中國醫大物理治療系：追回廖男傑出系友頭銜。（圖／翻攝自靠北復健）

▲中國醫大物理治療系：追回廖男傑出系友頭銜。（圖／翻攝自靠北復健）

記者蔡玟君／綜合報導

新北市衛生局林姓職員3日墜樓身亡，生前提及曾遭一間居家長照機構的廖姓執行長施暴、性侵，社會輿論一片譁然。「靠北復健」臉書社團爆出中國醫藥大學物理治療學系發出聲明，表示經查廖姓相關人的確為系友，經討論後，將追回廖姓系友傑出系友頭銜，對此，物治系辦表示對此聲明不做回應。

▲▼林女與廖男曾親密合照 。（圖／翻攝自臉書）

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▲新北市衛生局林姓職員3日墜樓身亡，生前提及曾遭一間居家長照機構的廖姓執行長性侵引發社會關注 。（圖／翻攝自臉書）

聲明指出，經查廖姓相關人的確為中國醫藥大學物理治療學系畢業，更是今年度所遴選之傑出系友當選人，原因是肯定廖姓系友對於物理治療專業在長期照護領域之耕耘與貢獻，但在頒發獎項後才得知該起社會事件，因此經過學系系務會議並和當事人溝通後，決定追回頭銜。

中國醫藥大學物理治療學系聲明

各位系友，大家好：

關於近日引起高度討論之社會事件中廖姓相關人，經查，確實為本系之系友，亦是今年度所遴選之傑出系友當選人。

本系今年首次進行傑出系友之遴選，旨在表彰系友們在物理治療專業領域之貢獻。本系肯定廖姓系友對於物理治療專業在長期照護領域之耕耘與貢獻，因此經學系遴選之後，決議頒給傑出系友獎項。

然在頒發獎項之後，學系才獲知這件令人遺憾之事件。考慮此獎項有其指標作用，除了企盼獲獎系友能夠成為系友與學生們於專業領域的學習標竿，更具有處世教育的重要意義。因此，在經過學系系務會議慎重討論，以及與當事人溝通之後，本系決議追回廖姓系友傑出系友頭銜，並於系友會網頁告知本系系友。

感謝過程中給予學系鼓勵之系友們，亦冀望系友們未來仍能繼續支持學系！

中國醫藥大學物理治療學系 敬上

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