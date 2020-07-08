屏東外海查獲30名越南偷渡客　船長輪機長收押！海巡：29人曾來台工作

▲高雄查緝隊專案小組全副武裝穿上防護衣登船。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達／高雄報導

海巡署高雄查緝隊日前接獲線報，指出有30名越南人正打算從中國福建偷渡來台灣，最後在屏東東港上岸，查緝隊火速組成專案小組進行布線調查．終於在7月6日於林邊溪外海成功截獲了該艘滿載越南的台籍漁船，並在船艙內查獲7女23男，完成檢疫程序後送往移民署收容，不過接應的台籍船長蔡男及輪機長劉男因拒絕透露接應細節，遭檢方裁定收押獲准。

▲▼專案小組取締完畢後，為偷渡客量體溫。（圖／記者洪正達翻攝）

查緝隊指出，查獲的30名越南人中，就有29人曾到過台灣工作，且相關紀錄良好，推測應該是在台工作年限已到，為了再次回台工作支付1萬美元鋌而走險偷渡，當時從越南先前往中國福建省後，搭乘當地的漁船出發，直到海峽中線後再換乘台籍漁船，所幸上岸前就將該艘漁船截獲‧

查緝隊也說，目前正在新冠肺炎防疫期間，加上這群偷渡的越南人曾前往中國，專案小組在海上成功攔下漁船也不敢大意，身穿全身防護衣上船取締，不過目前這批越南人尚未出現發燒或呼吸道症狀，待檢疫完畢後再移送到移民署收容。

▲30名越南偷渡客被載往移民署收容。（圖／記者洪正達翻攝）