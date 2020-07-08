林邊外海查獲漁船載偷渡客　越南30男女花1萬美元一場空

▲海巡署高雄查緝隊等單位在林邊外海查獲漁船載運越南偷渡客 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

海巡署偵防分署高雄查緝隊等單位7日深夜，在屏東縣林邊溪外海處查獲東港籍漁船載運7女23男共30名越南籍偷渡犯企圖偷渡入境，並逮獲蔡姓船長及劉姓輪機長兩人，訊後分別依依違反入出國及移民法移送移民署等單位偵辦。

▲▼越南偷渡客。

偵防分署高雄查緝隊於日前接獲情資，指蔡姓船長駕駛的一艘漁船，計畫從東港出港後，在公海上接駁載運從越南偷渡入境的偷渡客，研判情資屬實，立即報請屏東地方檢察署指揮，會同雲林、苗栗、連江、桃園、鳳山、臺中、金門、澎湖查緝隊、艦隊分署第五海巡隊、第十四海巡隊、南部分署第五岸巡隊、第六岸巡隊、中部分署第三岸巡隊及高雄市政府警察局鳳山分局等單位聯合嚴密監控。



蔡姓船長和劉姓輪機長於5天前共同駕駛這艘漁船出港，佯稱捕魚，7日下午，接獲大陸一艘木殼漁船船長的電話，在公海上接駁這30位越南籍偷渡客入境。昨天下午，兩艘漁船在公海會合後，蔡姓船長接運該批越南籍偷渡客準準偷渡入境，

高雄查緝隊立即運用大數據分析技術，通報第七巡防區進行勤務統合組成專案小組，加強海面雷達目標監控，調派岸際兵力加強巡邏及3艘巡防艇於昨晚11時50分，當漁船航行至林邊鄉外海10海浬處，進行攔截圍捕，查獲該批偷渡客。

據悉，偷渡客年齡在25到35歲間，其中女性平均25歲 ，年輕貌美，他們表示花1萬美元從越南出境，錢都是借來的，但蛇頭允諾可以分期付款，入境後有專人負責接送。

蔡姓船長供說，載運一趟偷渡客，價錢10萬元，劉姓輪機長表示不知情。查緝隊訊後分別送辦。

高雄查緝隊表示，不法偷渡集團牟賺暴利，罔顧國人健康安全，企圖載運越南偷渡犯入境，已嚴重造成國內防疫壓力，為展現防疫決心，有效打擊不法偷渡集團，民眾若有發現不法，請即撥打海巡署「118」免付費報案電話提供線索，共同為維護社會治安及防疫工作盡一份心力。

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