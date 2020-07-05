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創作無罪！　宜蘭中興文創園區設合法塗鴉場域

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▲▼宜蘭中興文創園區成宜蘭合法塗鴉場域首站，宜蘭縣長林姿妙要大家來大揮灑。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜蘭中興文創園區成宜蘭合法塗鴉場域首站，宜蘭縣長林姿妙要大家來大揮灑。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

為表達對青年塗鴉創作的支持，同時消弭大眾對街頭塗鴉的誤解，宜縣府5日宣布於中興文創園區內設置全縣第一處合法塗鴉空間，並邀請在地青年塗鴉藝術家量身設計，結合中興文創園區及太平山森林鐵路意象之大型塗鴉作品，充分展現宜蘭青年創作能量。

宜蘭縣長林姿妙表示，宜蘭是一個重視藝術發展及支持青年展現創意的文化大縣，中興文創園區是縣境內指標性的文創場域，因此縣府特別將園區內的施工圍籬設置為自由塗鴉空間，讓宜蘭青年朋友能盡情發揮創意。

▲▼宜蘭中興文創園區成宜蘭合法塗鴉場域首站，宜蘭縣長林姿妙要大家來大揮灑。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

另，縣府既有規劃之各項公共工程的施工圍籬，未來也將會陸續公告設置為合法塗鴉場域，如：宜蘭縣第二行政中心及礁溪國小地下停車場新建工程、冬山河親水公園溫泉探勘井鑿設等等，歡迎青年朋友多多交流創作理念、激盪更多創新想法。

▲▼宜蘭中興文創園區成宜蘭合法塗鴉場域首站，宜蘭縣長林姿妙要大家來大揮灑。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

林姿妙說，縣政府全力支持青年發展，活動與宜蘭縣街頭藝術協會合作，除了邀請青年塗鴉藝術家設計創作，同時安排青年團體表演街舞組曲及花式籃球，在在顯示宜蘭青年具備無窮創意潛能；縣府現已著手規劃青年朋友喜愛的各類活動，將持續與宜蘭縣街頭藝術協會共同合作推廣。

宜蘭文化局表示，中興文創園區內豐富的文化故事及獨特的建築之美，深受各地遊客喜愛，園區內的歷史建物均為重要文化資產，縣府積極保護也持續翻修整建；縣府將園區內施工圍籬設置為塗鴉空間，不僅是表達極力支持青年創作的立場，同時也期盼透過青年朋友的創意進行場域美化，讓塗鴉創作成為公共工程自然融入園區美學的最佳媒介。

宜蘭勞工處表示，在宜蘭許多角落已可以看到藉由彩繪美化街景市容的方式，但多為合作執行指定內容，並非開放塗鴉者自由創作；為了支持青年朋友展現創意，縣府將中興文創園區內的施工圍籬變身為塗鴉空間，青年朋友們有任何創作想法，只要自行準備顏料工具及保潔措施，避免造成地面汙損，並注意不可覆蓋施工圍籬上的工安警示圖文，不需要事先提出申請，即可動手將腦中靈感化為具體圖像，和大眾分享個人創作，縣府正在同步盤點縣內公共場域，未來將陸續增加更多合法塗鴉空間讓青年朋友能盡情創作。

勞工處進一步說明，目前設置的合法塗鴉空間為中興文創園區內的施工圍籬，而園區內的歷史建物群均受到文化資產法令保護，青年朋友進行創作的過程務必注意不可汙損園區建物，以免觸法；勞工處也提醒，青年朋友在各地從事塗鴉創作時，務必確認場域合法性，以免違反相關管理法令，同時也請落實「塗鴉禮儀」，創作內容切勿涉及暴力、色情等不雅圖文，違反者本府將逕予清除，並應尊重他人作品，不可隨意塗抹損毀，共創良善的創作環境，吸引更多人認識喜愛塗鴉文化。

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