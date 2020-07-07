「洗手乳地圖」用完會通知　宜蘭成功國小奪全國科技教育創意實作競賽金牌

▲宜蘭成功國小作品的用完了會通知的「校園洗手乳地圖」，勇奪全國科技教育創意實作競賽金牌。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

全國科技教育創意實作競賽，宜蘭縣勇奪1金1銀1銅榮耀，而宜蘭成功國小作品的用完了會通知的「校園洗手乳地圖」，更是榮獲最高榮譽金牌，7日宜蘭縣長林姿妙表揚表示，未來宜縣府將會繼續扮演宜蘭科技領域師生們的後盾，為縣內科技領域的落實奠定更寬更廣的基礎。

宜蘭縣繼2019年「全國科技教育創意實作競賽」獲得1銀1銅3佳作的優秀成績後，2020年宜蘭縣代表隊在6月13、14日科技領域當中，全國最大規模也是最高層級的國家競賽上更是大放異彩，不僅共有5隊通過初賽的篩選進入最後的決賽，而在僅有6組的賽事中，再創佳績獲得1金1銀1銅。

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7日在宜蘭縣務會議中，縣長林姿妙表揚獲獎學生並予以勉勵，林姿妙縣長表示，此次宜蘭縣各個參賽隊伍都表現相當優異，不但為宜蘭縣爭取最高的榮耀，也要感謝各校的老師平日指導學生參與競賽，無論是課後或是假日都無私的辛勤付出，只為讓學生可以將在科技領域課程當中學習到的知識與技能運用、展現於實作競賽之中，未來宜縣政府將會繼續扮演宜縣科技領域師生們的後盾，為縣內科技領域的落實奠定更寬更廣的基礎。

縣府教育處表示，獲獎隊伍分別為：獲得金牌（國小組／資訊科技應用組）（成功國小：校園洗手乳地圖）、獲得銀牌（國中組／資訊科技應用組）（國華國中：I-JUMP）、獲得銅牌[國小組/機電整合組]（竹林國小：風電好好玩）。

成功國小榮獲全國第一，實屬難得，除了學生們的創意發想之外，指導老師的用心指導，以及整體學習環境營造友善且優良，皆是缺一不可的條件。「校園洗手乳地圖」為例，主題是物聯網應用的「校園洗手乳地圖」，由同學自行撰寫電腦程式，結合電路板及物聯網的功能開發出來的系統，若是校園裡的公共洗手台洗手乳用完，將會在學務處電腦上校園地圖的畫面發出洗手乳用完的通知，就可以直接到缺少洗手乳的地方添加，節省了每天到校園各處巡視添加洗手乳的人力。

學生們從日常生活發現問題，找出解決問題的流程、步驟，透過邏輯思維、設計思維，同理心的觀察，運用課堂所學透過不斷討論與改進，最終完成作品解決問題改善生活，這就是宜蘭科技教育想教給學生的能力，也是宜蘭腳踏實地確實落實科技教育的證明。

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