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2020全球最好用護照冠軍揭曉！　台灣退步…美遭疫情打成後段班

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▲▼2020「亨利護照指數」（Henley Passport Index）排名。（圖／翻攝自henleypassportindex）

▲2020「亨利護照指數」排名。（圖／翻攝自henleypassportindex

記者丁維瑀／綜合報導

英國顧問公司7日公布2020年全球最佳護照排名，享有191國免簽的日本拿下第一，台灣則與聖露西亞（Saint Lucia）排名第33，不過台灣去年排在第31。值得注意的是，受到疫情影響，美國護照的「有用程度」大幅下降。

2020「亨利護照指數」（Henley Passport Index）參照國際航空運輸協會（IATA）數據，最新排名7日出爐，冠軍由日本拿下（191國免簽），第二名為新加坡（190國免簽），第三名有德國與南韓（189國免簽），第四名分別有芬蘭、義大利、盧森堡與西班牙（188國免簽），第五名則為奧地利及丹麥（187國免簽）。

台灣比去年的第31名退步，今年與聖露西亞排在第33名（146國免簽）。中國與非洲國家史瓦帝尼排名第70（74國免簽），至於近日局勢動盪的香港護照則在第19名（170國免簽）。

▲▼2020「亨利護照指數」（Henley Passport Index）排名。（圖／翻攝自henleypassportindex）

▲中華民國護照。（圖／翻攝自henleypassportindex）

《富比士》報導，由於新冠病毒（COVID-19）影響，美國護照排名雖然位於第七，但歐盟27國決定暫時禁止美國旅客來訪後，美國公民的自由程度大幅被削弱。

編制排名的倫敦顧問公司Henley & Partners表示，美國護照效力大幅下降，代表美國人發現自己享有的旅行自由程度與墨西哥公民相當。墨西哥在被歐盟祭出禁令前，享有158個免簽國。這意味美國護照實際上與全球排名第25的墨西哥一樣，與2014年的榜首差距甚大。

Henley & Partners董事長凱林（Christian Kaelin）觀察到，有效應對新冠肺炎的國家占據領導地位，處理不當的國家則落到後頭。凱林認為，考量到疫情爆發，未來旅遊還會有更多變數。

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