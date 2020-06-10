與山水對話！三代同遊太魯閣開放14戶家庭報名　限量好康等你

▲▼太魯閣「山水對話」梯隊開放14戶家庭報名機會。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園109三代同遊國家公園活動，邀請三代同堂大小朋友，結伴一起來空氣品質良好、自然環境開闊的國家公園漫步，用五感享受大自然與分享體驗心情。太魯閣「山水對話」梯隊預定7月4日星期六辦理，自6月17日起開始受理報名，開放42名（14戶家庭）報名機會，千萬別錯過精采豐富的自然人文饗宴，以及獲得限量紀念品好康機會。

太魯閣國家公園管理處配合內政部營建署活動計畫原規劃3梯隊活動，4月19日「繽紛太魯閣—賞花探祕山月之約」、5月23日「人與自然—遇見森林裡的小學」2梯隊因應疫情及連續大雨影響取消辦理。

▲▼一起探索、體驗與觀察自然，成為小小公民觀察家。

近期新冠肺炎疫情緩和，為了讓三代家庭（不限直系血親）親子舒緩心情快樂出遊，配合防疫措施，帶大家健康快樂走向陽光走向自然。「山水對話—哇！在那山水紋石間遇見獼猴與山羌（偶是山羊）」梯隊將如期辦理（活動時間:7月4日上午9:00~12:40，地點：太魯閣遊客中心、小錐麓及砂卡礑步道），詳細內容詳見活動簡章（含行程表、報名表）。提供三代家庭每戶活動限定鳥形磁鐵及國家公園祝福禮物，全紀錄家庭活動精彩畫面。參加太魯閣梯隊活動額外好康，於活動當日持「台灣國家公園微旅行護照」全程參加者，加送國家公園小禮物1份，每本護照以兌領1次為限。

太魯閣梯隊報名方式一律以太魯閣國家公園線上報名系統辦理為主（第1次操作線上報名系統須先加入會員），額滿即截止受理報名；如確實無法操作報名系統可以電子郵件傳送電子報名表辦理，詳細內容請參考簡章、報名表相關活動說明及注意事項。

有關活動詳細資訊請逕至太魯閣國家公園管理處官網https://www.taroko.gov.tw/查詢或洽詢解說教育課王小姐，電話03-8621100轉802分機。

►偷偷分享少女秘密！