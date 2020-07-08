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北市「調降娛樂稅」活絡藝文產業　票價3千以下最高可減2.5％

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▲▼2019松菸Lab新主藝：胡鑑．《有一個地方只有我們兩個人》。（圖／張震洲攝影，松山文創園區提供）

▲北市「調降娛樂稅」最高可減2.5％。（示意圖／松山文創園區提供）

政治中心／綜合報導

台北市為鼓勵藝文活動，提案修正娛樂稅徵收自治條例，針對職業性表演活動之票價或收費額，訂定不同級距之徵收率，並調降非職業性表演等之徵收率，票價在3000元以下之藝文活動，最高可調降2.5％，自7月8日開始實施，藉以提高市民參與藝文活動之意願，活絡藝文活動市場。

台北市稅捐處表示，民眾觀賞歌唱、舞蹈、戲劇、音樂演奏等表演活動，所購買的票價裡原徵收5％的娛樂稅，為鼓勵市民參與藝文活動，因此提案修正北市娛樂稅徵收自治條例，調降票價在3000元以下之娛樂稅徵收率，票價在1500元以下者，調降為1％；1501元~3000元者，調降為2.5％；超過3000元者，則維持原徵收率5％，此外，戲劇、音樂演奏及非職業性表演等，無論票價多少，徵收率均從1.25％調降為1％。

台北市稅捐處指出，娛樂稅徵收自治條例修正案已於109年7月6日公布，將自同年7月8日起生效施行，自生效日起舉辦的表演活動均可適用修正後徵收率，且票價在1500元以下者，不論是職業性表演或非職業性表演、抑或音樂演奏、戲劇表演，徵收率均調降為1％，可大幅減輕租稅負擔。

台北市稅捐處舉例，109年6月30日舉辦職業性歌唱表演，於109年7月10日申報繳納娛樂稅，因舉辦日期在109年7月8日以前，故應適用修正前徵收率5％計徵娛樂稅。另如於109年7月8日舉辦職業性歌唱表演，於109年7月15舉力日申報繳納娛樂稅，因舉辦日期當天修正後規定已生效施行，即可按票價區間分別適用1％、2.5％、5％徵收率計徵娛樂稅。

民眾如需進一步瞭解相關地方稅法令規定，可就近向該處所屬分處洽詢，另如有符合其他減免規定者，仍然可以依規定申請減免娛樂稅。

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