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6款中衛口罩Yahoo今早11點開賣！　「3大通路8販售點」一次看

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記者黃翊婷／綜合報導

6款中衛口罩今日（8日）上午11時將在Yahoo奇摩購物中心開賣！款式包含5色成人用醫療口罩（天空藍、酷黑、櫻花粉、麥飯石灰、海芋黃），以及一款兒童口罩藍胖達。另外同步開賣的款式還有匠心的三層醫療口罩，其他通路以及販售細節如下。

▲中衛口罩。（圖／中衛提供）

▲中衛口罩顏色多樣。（圖／中衛提供）

【網購電商】

請繼續往下閱讀...

●Yahoo奇摩中心：8日上午11時
中衛口罩成人款有天空藍、酷黑、櫻花粉、麥飯石灰、海芋黃5色，1盒50片，售價300元。兒童部分僅藍胖達1色，1盒30片，售價260元；此外，也有匠心三層醫療口罩藍色，1和50片，每人限購1盒。

●PChome24h：8日下午2時
8日開賣的口罩為美德手術防護口罩，標準掛耳式（未滅菌），1盒50片，2入組，每人限購1組，售價598元。

▼PChome24h開賣時間為下午2時。（圖／翻攝自PChome24h網站）

PChome24h口罩開賣時間為8日下午2時。（圖／翻攝自PChome24h網站）

【美妝店】

●屈臣氏：7月10日
官網於本週五（10日）將再釋出1800盒中衛口罩，有櫻花粉、天空藍、酷黑3種顏色，1盒50片，售價300元。

實體店面則從6日開始，提供台灣製匠心醫用級口罩，包含成人平面、成人3D版與婦幼平面，3款共計5520盒，由於各門市進貨數量不同，建議民眾出門購買前可先致電欲前往門市確認到貨狀況。

●康是美：每週五固定釋出
每週五會固定釋出200萬片台灣製造的恒大醫用口罩，1盒50片，售價299元，每人限購1盒。

●寶雅
販售萊潔丹寧玫瑰色口罩，全台限量5000盒，目前全省門市皆已到貨，每人限購1盒。

●小三美日
販售台灣優紙醫療用口罩，顏色隨機出貨，1盒50片，售價289元；另外，也有搭配其他防疫產品推出組合。

【藥局】

●丁丁藥局
網路商店有販售優衛醫用口罩，1盒50片，售價299元。另外還有摩戴舒醫療兒童平面口罩，1盒50入，售價349元。

●大樹藥局
將陸續進10種顏色口罩，包括松石綠、淡橙橘、曜石黑、丹寧藍、夜霓紫、薰衣草紫、冰河藍、丹寧玫瑰、海洋藍和軍墨綠，開賣時間則以官方公告為準。

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