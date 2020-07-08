香港爆第三波疫情　老人安養院失守、10間中小學停課

▲香港新冠肺炎疫情再起。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

香港新冠肺炎疫情再起！昨日一天大增9宗本土個案，其中5人暫時未能找到傳播源頭後，香港累計確診達近1300例，以致衞生防護中心傳染病處主任張竹君直言，這是「第三波爆發」。綜合港媒報導，目前香港已有約10間中小學因此停課消毒，另慈雲山港泰護老中心，成為香港首間爆發疫情的老人安養院。

根據港府昨晚通報，截至7日下午4時，全港新增14例新冠肺炎確診病例，其中9例為本地感染，5人暫時未能找到傳播源頭；5例輸入性病例中，2人為獲豁免檢疫的貨輪船員，另有1名外籍傭工由菲律賓抵港。當時，香港累計新冠肺炎確診病例為1299例。

▲香港中華基督教會扶輪中學昨日（7日）有學生確診新冠肺炎，今日起停課14日，學校開放收集學生的深喉唾液樣本。（圖／取自香港01）

而後，香港土瓜灣保良局林文燦英文小學向家長發出通告，指稱一名學生的母親在7日晚間8時確診新冠肺炎，宣布緊急停課，學生等待防護中心檢查。致此，香港累計新冠肺炎確診病例達到1300例。

《香港01》報導，由於香港多數學校已復課，因此目前有一間中學因出現學生確診，需要停課外，還有約十間中小學因學生的家人確診，宣告停課消毒，如油麻地天主教小學（海泓道）、扶輪中學、鳳溪創新小學、拔萃男書院及其附屬小學等。

值得注意的是，香港也首次出現老人安養機構爆發疫情，在慈雲山港泰護老中心，累計已至少三名院友及兩名職員確診。

張竹君說，香港新增的本地病患包括廚師、的士（計程車）司機、醫院管理局員工、學生及家長等；其中有5人暫時未能找到傳播源頭，其他部分患者屬於群體性聚集感染，涉及茶餐廳、安老院舍等場所。

香港食物及衞生局局長陳肇始坦言，目前有數宗個案在短時間內找不到源頭，讓人擔心，港府正盡快檢視，考量收緊已放寬的防疫措施，預計下周公布。她說，參考外國經驗，部分地區因疫情回穩而放寬社交距離措施後，亦會再現確診個案。



香港衛生防護總監黃加慶坦言，上週末以來，香港疫情出現急速變化，因此由本月8日起，所有經香港國際機場抵港的機組人員及船員必須接受強制檢測，由衛生署港口衛生科人員採集深喉唾液樣本。

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