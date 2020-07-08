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蘇益仁：台灣疫苗研發慢國際3個月　兩大因素曝落後關鍵

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記者洪巧藍、黃翊婷／台北報導

食藥署砸10億協助研發新冠肺炎疫苗，目標是在明年1月問世。前疾管局長蘇益仁認為，歐美國家都在緊急製造疫苗，最快今年10月就可以使用，台灣的研發進度卻整整慢了3個月，假如無法順利生產出來，有可能會變成全世界都在打疫苗，只有台灣沒有。

▲雲林縣針對65歲至74歲長輩加購肺炎鏈球菌疫苗配合流感疫苗一同施打，提高長者對於肺炎免疫力。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲國產新冠肺炎疫苗最快明年1月產出。（示意圖／記者蔡佩旻攝）

為了早日研發出新冠肺炎疫苗，各國紛紛投入資金與人力進行研究，雖然台灣相關業者也陸續加入研發行列，但第二期臨床試驗需要收案3000人，比國際要求高出許多，引起專家擔憂研發進度。

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國家衛生研究院7日召開新冠疫苗研發及緊急使用授權研習會，會議召集人、前疾管局長蘇益仁坦言，台灣的進度太慢了，考量到疫情秋冬可能會再度爆發，各國幾乎都是加緊腳步，希望趕在今年10月前產出疫苗，而我方的國產疫苗最快要等到12月或明年1月才能產出，假如進度延遲，到時可能會出現大家都在打疫苗，只有台灣沒有。

▲▼國家衛生研究院新冠疫苗研發及緊急使用授權研習會,何美鄉,蘇益仁。（圖／記者洪巧藍攝）

▲蘇益仁認為台灣研發疫苗的進度有些慢了。（圖／記者洪巧藍攝）

蘇益仁也點出台灣目前遇到的問題，首先國內疫苗廠將在8、9月展開臨床試驗，11、12月才進入第二期臨床試驗，其次是依照食藥署規定，第二期臨床試驗要收案3000人，比起中國500至600人以及日本600人要高出許多，甚至也比世界衛生組織建議的1500至2000人還要多，恐怕會導致收案速度延遲，因此，現在應該要啟動「緊急使用授權」（EUA），減少收案人數，讓疫苗上市的時間提前。

對此，衛福部食藥署署長吳秀梅表示，相關細節正在與業者討論中，收案人數預計會減少至1000人，後續也將投入10億元經費協助，最晚在7月結束前就可以定案，雖然各個相關單位都很努力，但就算收案人數減少，臨床試驗還是得按照期程進行，國產疫苗最快將在明年第一季才有機會問世，為了避免疫情再度爆發，民眾還是要做好勤洗手、戴口罩等個人衛生行為。

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