監視器畫面曝光！微星總經理走上7樓墜亡…辦公室發現藥物

▲微星總經理江勝昌墜亡。（圖／民眾提供）



記者柯振中、陳雕文／新北報導

微星科技總經理兼CEO江勝昌7日下午墜樓，導致重傷身亡，公司也緊急證實事件。警方事後調查，發現江勝昌辦公室裡有心臟藥物，調閱監視器時，看見江勝昌獨自走上7樓，詳細原因為何，仍待進一步釐清。

警方初步調查，7樓圍牆約130公分高，從監視器畫面發現，江勝昌獨自走上7樓，接著就傳出墜亡的消息，詳細案發原因、經過為何，仍待進一步釐清。對於江勝昌身亡的消息，家屬沒有異議，已經著手處理後事。

▼微星總經理江勝昌墜樓身亡。（圖／翻攝微星官網、江勝昌臉書）



據了解，江勝昌畢業於交通大學電子研究所，曾擔任揚智科技協理、目前為微星科技總經理兼執行長，也是董事會成員之一，2019年接任微星CEO一職，沒想到7日因不明原因墜樓，導致身上多處受傷，送醫後仍不幸身亡。

微星得知事件，立刻聲明回應，總經理暨執行長江勝昌先生今日稍早因個人健康因素辭世，其任職公司超過二十年，對公司有卓越貢獻，深受員工愛戴，全體同仁深感不捨與哀悼。相關單位將全力協助家屬處理各項相關事宜。

公司保全下午2點左右突然聽見聲響，外出巡邏時，突然見到總經理倒臥在車道上，當場嚇壞報警、叫救護車。警消接獲報案，立刻趕到現場，緊急把江勝昌送醫，但仍沒有救回江勝昌的性命。對此，家屬透露，近日江勝昌因為搬家的關係，曾與家人鬧不愉快，但沒有展現出任何輕生念頭。

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