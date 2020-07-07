微星總經理墜樓亡...家屬認「生前有爭吵」　保全嚇壞還原狀況

▲微星總經理江勝昌墜樓不治。（圖／記者陳雕文翻攝）



記者柯振中、陳雕文／新北報導

微星科技總經理兼CEO江勝昌7日下午墜樓，導致身上多處挫傷、骨折，送醫後仍不幸身亡。事後，家屬透露，近日江勝昌曾因為搬家的事情，跟家人吵架，但沒有表現出任何輕生的念頭。詳細案發原因為何，仍待警方進一步釐清。

微星公司的保全下午2點左右外出巡邏，聽見巨大聲響，在公司汽車車道上發現江勝昌倒臥在地，當場嚇壞報警、打電話叫救護車。警消趕到現場，緊急將江男送往醫院救治，但江男仍不幸身亡。

▼保全外出巡邏，發現江勝昌倒臥在地，嚇壞報警。（圖／民眾提供）



警方初步調查，在江勝昌的辦公室內發現心臟藥物，且監視器畫面顯示，案件發生前，江勝昌獨自走上公司七樓，接著傳出意外。根據調查，七樓圍牆約為130公分高。

家屬接獲消息，沒有表達異議，目前已在著手處理後事。有家屬透露，江勝昌近期曾因搬家的事件，與家人鬧不愉快，但當時沒有表達任何輕生的念頭。詳細案發原因為何，仍待警方進一步釐清。

據了解，江勝昌畢業於交通大學電子研究所，曾擔任揚智科技協理，墜亡前曾任微星科技總經理兼執行長，也是董事會的董事之一，在微星工作超過20年。

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▼江勝昌在微星工作超過20年。（圖／翻攝微星官網、江勝昌臉書）

