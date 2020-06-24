發現新傳染病！「坦布蘇病毒」人畜共通...蚊子也被驗出　致死率曝光

▲研究：蚊子是坦布蘇病毒的自然宿主。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者許凱彰／台北報導

衛福部疾管署2019年6月進行病媒蚊監測，在北部、中部的蚊子身上發現新興人畜共通傳染病「坦布蘇病毒」，2019年底在中部鴨蛋場也驗出首例的病毒。農委會家畜衛生試驗所24日表示，去年12月在鴨蛋場確診這個病毒，推測蚊子是病毒的自然宿主。此外，還提到病毒的致死率。

家畜衛生試驗所所長邱垂章指出，2019年11月和合作的鴨場發現，養的鴨隻產蛋率一直下降和死亡情況，後來將鴨隻病體送到所內診斷，用很多種方式檢驗都呈現陰性，找不出任何病來，最後是同仁在最新發表期刊看到此病狀，才自己合成監測，後來12月和人醫學者、獸醫專家學者召開專家會議，確診坦布蘇病毒行文防檢局。

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家畜衛生試驗所說明傳染途徑，最早期的研究中指出蚊子為坦布蘇病毒的自然宿主，推測蚊子可能與該病的傳播有關。另外也能從麻雀體內檢測到坦布蘇病毒，顯示也可能介由野生鳥類傳播。在24日，家畜衛生試驗所也直言，該病毒「致死率並不高」，鴨蛋煮熟吃也無虞。

▲感染科權威醫師表示，不排除被有病毒的蚊子感染的可能性。（圖／記者季相儒攝）

據了解，感染的鴨隻可通過排遺排毒，病毒經由排遺污染地面、墊料、水、飼料、器具和車輛等進行水平傳播。在飼養禽群中，疾病可在易感鴨群中快速傳播，因此不排除經口、眼結膜與排遺或被污染的環境直接接觸傳染的可能性。

邱垂章強調，雖有報告指出坦布蘇病毒可能會人畜共通，但仍沒很精準的可以確定，且坦布蘇病毒無需通報OIE，日後若有其他類似情形，都會加強檢測，不過，目前是沒任何狀況。

台灣感染症醫學會理事長、台大醫院小兒部主任黃立民說到，人類吃鴨肉並不會感染，但若是被有該病毒的蚊子叮咬，就有可能被感染了，這情況跟日本腦炎的情況相當類似。人畜共通的意思是人會被傳染，禽類也會被傳染，但是透過病媒蚊叮咬，而人直接吃鴨子並不會遭到感染。