詭異車靠近！他手牽稚女過馬路…下秒遭「亂槍射死」倒地　驚恐瞬間曝





▲安東尼牽著女兒過馬路遭槍擊。（圖／翻攝自推特／Chief Rodney Harrison）

記者黃心瑀／綜合報導

美國29歲爸爸安東尼（Anthony Robinson）5日下午時，牽著女兒行經紐約布朗克斯區（Bronx）一處的斑馬線時，一輛轎車出現在兩人旁邊，但車內卻突然伸出一支槍，朝著他們射擊，完事後車子直接掉頭逃逸；安東西最後因為身中多槍而死亡，近日當時的開槍畫面也曝光，短短30秒卻震驚許多人。

綜合外媒報導，這起事件發生在紐約布朗克斯區的一處街道上，安東尼當下正牽著年紀還小的女兒走過馬路，沒想到就在兩人要抵達馬路的另一端時，一輛轎車突然駛向兩人旁邊，車內伸出一直槍，在大家毫無防備的時候對著安東尼開了好幾槍，隨後掉頭逃逸，消失的無影無蹤。

從畫面上可以看到，安東尼根本沒意識到發生甚麼事情，被射中時整個人是背對槍手的，之後就整個人癱倒在地上痛苦掙扎。紐約警察局偵探長羅德尼（Rodney Harrison）將事發影片曝光後表示，安東尼遭到多次槍擊，送醫之後仍然不治身亡，現在正在全力追緝嫌犯，希望有人能提供相關線索。

根據《紐約郵報》報導，近來美國非常不平靜，紐約光是7月4、5日兩天內，就發生了8起凶殺案，另外還有至少49起的槍擊事件，與2019年6月相比，同期犯罪率飆升了130%以上。