詭異車靠近！他手牽稚女過馬路…下秒遭「亂槍射死」倒地　驚恐瞬間曝

▲安東尼牽著女兒過馬路遭槍擊。(圖/翻攝自推特/Chief Rodney Harrison)

記者黃心瑀/綜合報導

美國29歲爸爸安東尼(Anthony Robinson)5日下午時,牽著女兒行經紐約布朗克斯區(Bronx)一處的斑馬線時,一輛轎車出現在兩人旁邊,但車內卻突然伸出一支槍,朝著他們射擊,完事後車子直接掉頭逃逸;安東西最後因為身中多槍而死亡,近日當時的開槍畫面也曝光,短短30秒卻震驚許多人。

綜合外媒報導,這起事件發生在紐約布朗克斯區的一處街道上,安東尼當下正牽著年紀還小的女兒走過馬路,沒想到就在兩人要抵達馬路的另一端時,一輛轎車突然駛向兩人旁邊,車內伸出一直槍,在大家毫無防備的時候對著安東尼開了好幾槍,隨後掉頭逃逸,消失的無影無蹤。

從畫面上可以看到,安東尼根本沒意識到發生甚麼事情,被射中時整個人是背對槍手的,之後就整個人癱倒在地上痛苦掙扎。紐約警察局偵探長羅德尼(Rodney Harrison)將事發影片曝光後表示,安東尼遭到多次槍擊,送醫之後仍然不治身亡,現在正在全力追緝嫌犯,希望有人能提供相關線索。

根據《紐約郵報》報導,近來美國非常不平靜,紐約光是7月4、5日兩天內,就發生了8起凶殺案,另外還有至少49起的槍擊事件,與2019年6月相比,同期犯罪率飆升了130%以上。

On Sunday, July 5th, police officers from the 44th Precinct responded to a 911 call for a male shot at Sheridan Avenue and East 170th Street. pic.twitter.com/kiEmmJfuEW