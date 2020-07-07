彰化賓士被單車A到一路追...少年骨折還被呼巴掌！　駕駛竟是前議長妹婿

▲彰化前議長妹婿追撞國中生。（圖／翻攝自臉書彰化人大小事，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名14歲施姓國中生6日晚間騎腳踏車行經彰化市時，與羅男駕駛的紅色賓士車發生擦撞，羅男開車一路追到曉陽地下道機車道內，國中生被撞倒還被呼巴掌，鎖骨骨折，機車道因此封閉，附近居民聽到碰撞聲跑出來在橋上開罵，「將車追進機車道這是要撞死人嗎」，如今羅男也被網友起底肉搜「是前議長妹婿」。

彰化市警分局調查，這起事故發生在6日晚間9時許，施姓國中生騎腳踏車行經彰化市中正路時，與羅男駕駛的紅色賓士車發生擦撞，賓士車的左後視鏡還壞掉，羅男一路開車在後方追逐，施姓國中生騎車左轉曉陽地下道進入機車道，施男被賓士車給撞倒地，施姓國中生鎖骨骨折，所幸不用開刀，目前在急診觀察室治療中。

據了解，到現場的羅男氣炸了，國中生人已被撞受傷還甩了他一巴掌，男子氣呼呼地站在橋上與警方理論，居民聽到碰撞聲簡直無法置信，「這簡直是要枉死裡撞」、「太誇張了」、「別人的命都是草嗎」，罵聲連連，網友也說，在彰化開紅色賓士車的太好認了，很快的便被肉搜「前議長妹婿」。

整起追撞事件，施姓少年的家人低調不願意受訪，事後羅男也有向少年家人道歉，但他追撞少年的行為，看在市民的眼裡，簡直不可置信，白色上衣手兩手叉在腰間綁馬尾的羅姓男子與紅衣女就是彰化新聞台總經理白素英，一下車馬上馬上被網友指認是夫妻，如今再因為追撞國中生讓整家人又因此浮上檯面。

►活化票券，換東森幣加碼1.5倍