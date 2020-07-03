小弟弟「借300元吃飯」請吃貝果卻不要！　女員工察覺異狀：聽到警察就跑了

▲原PO要請吃店裡的麵包弟弟卻拒絕。（示意圖／pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

小朋友吃一餐竟然需要300元？一名在貝果店上班的女員工表示，今天遇到一名小弟弟來求助，目測大約只有小學1年級，原本以為對方是要問洗手間在哪，結果開口就說要借300元，因為沒有錢吃午餐，她當下提議請弟弟吃貝果，或是請警察來協助，結果對方一聽到警察馬上快速離開，行徑相當詭異，「一餐吃300是吃多好啊？」

原PO在臉書社團《爆怨公社》表示，她先是問弟弟為何需要借這麼多錢，對方無奈地說爸媽都在上班，自己「沒有錢吃飯」，但原PO心想，300元對一個看上去7、8歲的小孩來說，是一筆不小的金額，於是提議請他吃貝果，或是請警察來了解狀況並協助，結果弟弟聽到警察兩個字馬上回，「不用了，沒關係」，接著加快腳步迅速離開。

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▲弟弟堅持要300元。（示意圖／記者周亭瑋攝）



原PO事後越想越不對勁，「肚子餓吃貝果不好嗎？」如果真的只是肚子餓應該有食物能果腹就好，而且正常人一餐也不會吃到300元，她說要借100元對方也不要，堅持要300元，讓她不免懷疑弟弟不是要拿錢去吃飯，「說跟警察借只是種方式，真的有困難的通常不會拒絕。」

網友回應，便利商店有一種遊戲點數卡剛好300元，弟弟很有可能不是要借錢買飯，「其實只想要錢而已，遇到要錢喊肚子餓，我都買東西給他吃看他好不好，要錢沒有」、「是不是想借去買遊戲點數卡」、「我遇過陌生人跟我說他失業，問我能不能借他兩萬的」、「是被教唆嗎」、「你跟他說mycard300嗎？他一定說對。」

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