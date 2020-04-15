「羈押31年現已60歲」民團要求蔡英文立即特赦邱和順

▲民間團體要求蔡英文總統特赦邱和順。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

我國羈押最久的死刑犯邱和順，日前剛滿60歲。而他60年的人生中，有超過一半的時間──31年多，被羈押在看守所中。因此立委林昶佐與多個民間團體15日共同出面，要求蔡英文總統對邱和順特赦，立即釋放邱和順。

邱和順因犯下1987年11月間的苗栗縣女保險業務員柯洪玉蘭遭強盜分屍案，與同年12月的新竹學童陸正遭綁架撕票案，1988年起遭到羈押，案經最高法院11次撤銷發回，一直到2011年7月，歷經高院更11審後，最高法院終於將邱和順判死刑定讞。邱和順在判刑定讞前羈押超過23年，創下司法紀錄；此外，邱和順至今仍未伏法，在監所中已經待了31年。

▲立委林昶佐呼籲蔡英文總統特赦邱和順。（圖／記者吳銘峯攝）

而邱和順至今已經羈押在看守所中超過31年，4月7日剛過了他的60歲生日，有多個民間團體對邱和順提出救援，將特赦請求書與請求特赦線上連署書，送進總統府，希望蔡英文總統提出特赦。立委林昶佐在15日的記者會中，舉出涉及32年前的新竹新瑞珍銀樓搶案，獲得前總統陳水扁特赦，又提出再審，最終洗刷冤屈無罪確定的蘇炳坤為例，希望蔡英文能特赦邱和順。「現在邱和順已經60歲了，身體狀況也不太好，很有可能會冤死在監獄裡，呼籲蔡總統特赦邱和順；另外這也是人道的問題，希望最後能看到邱和順他應該有的自由。」

▲受冤屈人蘇建和（後排左）、徐自強（前排左）、鄭性澤（前排右），聲援邱和順。（圖／記者吳銘峯攝）

此外，曾受冤屈、最後都獲得無罪確定的幾名受冤屈人，也到場聲援，包含被控犯下汐止吳銘漢夫婦血案的蘇建和、被控犯下商人黃春樹擄人勒贖撕票案的徐自強、被控犯下台中豐原十三姨KTV殺人案的鄭性澤，3人推由徐自強發言。徐自強說，「當無辜的人被判有罪，沒有人是自由人，包括在場的你我，因為我們生在民主自由的國家，無法默許台灣有向邱和順這樣的不正義」所以呼籲蔡英文總統，給予邱和順罪刑全免的特赦。

▼民間司改會發起特赦邱和順行動，不少人願意參與連署。（圖／記者吳銘峯攝）