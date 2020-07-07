影／認了素顏很醜！假Coser妹還原PF32當天「掉光光真相」：根本沒打算被拍

▲女大生裸下體吸圍拍。（圖／翻攝臉書）

網搜小組／劉維榛報導

亞洲動漫創作展（Petit Fancy）期間，一名李姓女大生當眾下空，引發Coser界圍剿！事件越演越烈，不少酸民也加入李女粉絲團開戰，李女自認素顏很醜，「PF當天我一開始根本沒打算被拍，所以沒補妝掉光光，才會被一堆人嫌醜」。

實際打開臉書，李女自創的私密社團，社員原本7000多人，如今已暴漲至8000人，面對網友狠酸長相身材，李女也硬起來回擊，「低X兒太多了，一堆看戲仔，內鬼仔都踢一踢感恩」、「粉絲不需要在我個版跟那些人（酸民）吵架，畢竟有心人士可能會提告」、「我希望大家都能開開心心，不要被一些人影響心情，我自己沒有受影響，睡很好不用擔心」。

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李女也自爆展覽當天，「我承認我素顏很醜，但是我自認化妝技術可以彌補我五官的不足，PF當天我一開始根本沒打算被拍，所以沒補妝掉光光，才會被一堆人嫌醜。」

▲假Coser妹跟男友現身警局！（圖／記者黃彥傑攝）



▲李女還原當天狀況，「根本沒打算被拍！」（圖／翻攝臉書）



李女因裸露私密處成了眾矢之地，6日經過警方初訊後，攝影師男友更辯稱，女友因為轉身不小心、臀部才不慎曝光。不過實際照片，李女有刻意撩高裙角或張開雙腿的動作，警方表示，案件是否構成刑法公然猥褻、或者觸犯社維法仍需送交地檢署及所管轄行政法庭裁定。