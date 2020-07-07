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花蓮節能補助最後一波！每台補助最高3千　回溯今年1月1日起

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▲一般住宅補助家電冷氣機及電冰箱，冷氣機每台最高補助3000元。（圖／記者蕭可正翻攝）

一般住宅補助家電冷氣機及電冰箱，冷氣機每台最高補助3000元。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

爲達到節約用電的目標，花蓮縣政府特別趕在7月1日開始受理最後一波節能家電補助（第三期），透過補助方案，持續鼓勵民眾在夏季用電高峰前，盡快汰換家中耗能家電設備。本次針對一般住宅補助家電項目為冷氣機及電冰箱，只要是今年1月1日後汰舊換新購買之冷氣機及電冰箱皆可申請補助。

花蓮家電汰換補助自2018年辦理受理迄今，已經歷兩波的申請，全縣計已受理約7000餘件申請案件。本次針對一般住宅補助家電項目為冷氣機及電冰箱，冷氣機每台最高補助3000元，每戶最多可以申請三台；而電冰箱則是每公升補助10元，最高補助3000元，每戶最多可以申請二台。

為體恤先前未能申請到的民眾，只要是今年1月1日後，汰舊換新購買之冷氣機及電冰箱，民眾提供發票及廢四機聯單等相關文件即可申請補助。另商家、機關及學校冷氣的補助每台最高可達5萬元，每一申請單位不可超過200kW；電燈則是每盞補助1/2價格，每盞最高不超過500元，每單位最高可以申請到50萬元。

▲一般住宅補助家電冷氣機及電冰箱，冷氣機每台最高補助3000元。（圖／記者蕭可正翻攝）

觀光處副處長張志翔提醒民眾，由於汰換設備必須為「汰舊換新」者才能申請補助，民眾需報廢原有舊家電採購新的，並檢附汰舊回收之「廢四機回收聯單」收執聯正本，新購入節能家電產品需符合能源效率1、2級標準，始可申請補助。補助品項限於汰舊換新，新增購及二手商品皆不在補助範圍，且若同一台電器已申請過噪音補助，也不可以再次申請本補助辦法。

觀光處最後強調，因補助經費有限，如補助款用罄，將會公告終止補助。後續也會有抽查作業，如果查獲申請者有違反本計畫規定事項或有虛偽買賣、偽造不實資料及逕行退換非補助產品等相關行為，將廢止或撤銷補助並追回全部或部分補助款。

相關計畫及申請相關表格民眾可至花蓮縣政府觀光處網站-最新消息或本計畫官方網站下載，詳情請洽花縣府住商節電推動辦公室03-8246671或可加入本計畫官方LINE ID: @hsave 詢問。

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