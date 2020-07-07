在美上市22年　新浪「收到私有化要約」可能回歸A股或赴港

▲新浪若成功私有化，可能回歸A股或赴港上市。（圖／視覺中國）



記者蔡紹堅／綜合報導

已在美上市22年的大陸互聯網公司新浪（NASDAQ：SINA）6日宣布，董事會收到新浪潮（New Wave MMXV）公司發出的非約束性私有化要約，建議以每股41美元的價格收購所有已發行普通股。新浪未提到私有化之後的規劃，但陸媒推測，回歸A股或是赴港上市都是新浪未來可能操作的路徑。

根據《北京商報》報導，新浪董事會已組建了一個由獨立董事張頌義、張懿宸和汪延組成的董事會特別委員會，以評估和審議這一私有化要約。

公司董事會提請公司股東以及其他考慮交易新浪股票的人士注意，目前董事會只是收到了新浪潮發出的非約束性私有化要約，尚未就如何回應此私有化要約而作出任何決定。公司無法確保買方會給出最終的正式要約，無法確保是否會簽署任何協議，也無法確保這一交易或其他任何交易將被批準或達成。

新浪潮為新浪董事長兼CEO曹國偉控股的公司，根據新浪提交美國證券交易委員會的資料顯示，截至2020年3月31日，曹國偉通過新浪潮持股12.2%，有58%的投票權，按此持股比例估算，新浪此次私有化，新浪潮需要動用超過20億美元現金，但具體細節和收購方式目前尚未披露。

報導提到，對於新浪私有化後有何資本動作，新浪方面未給予回應，不過有諸多先例在前，回歸A股、赴港上市都是新浪理論上可操作的路徑，且管理層完全控股後，22歲的新浪多元化嘗試的自由度也更大。