　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

在美上市22年　新浪「收到私有化要約」可能回歸A股或赴港

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新浪,SINA。（圖／視覺中國）

▲新浪若成功私有化，可能回歸A股或赴港上市。（圖／視覺中國）

記者蔡紹堅／綜合報導

已在美上市22年的大陸互聯網公司新浪（NASDAQ：SINA）6日宣布，董事會收到新浪潮（New Wave MMXV）公司發出的非約束性私有化要約，建議以每股41美元的價格收購所有已發行普通股。新浪未提到私有化之後的規劃，但陸媒推測，回歸A股或是赴港上市都是新浪未來可能操作的路徑。

根據《北京商報》報導，新浪董事會已組建了一個由獨立董事張頌義、張懿宸和汪延組成的董事會特別委員會，以評估和審議這一私有化要約。

公司董事會提請公司股東以及其他考慮交易新浪股票的人士注意，目前董事會只是收到了新浪潮發出的非約束性私有化要約，尚未就如何回應此私有化要約而作出任何決定。公司無法確保買方會給出最終的正式要約，無法確保是否會簽署任何協議，也無法確保這一交易或其他任何交易將被批準或達成。

新浪潮為新浪董事長兼CEO曹國偉控股的公司，根據新浪提交美國證券交易委員會的資料顯示，截至2020年3月31日，曹國偉通過新浪潮持股12.2%，有58%的投票權，按此持股比例估算，新浪此次私有化，新浪潮需要動用超過20億美元現金，但具體細節和收購方式目前尚未披露。

報導提到，對於新浪私有化後有何資本動作，新浪方面未給予回應，不過有諸多先例在前，回歸A股、赴港上市都是新浪理論上可操作的路徑，且管理層完全控股後，22歲的新浪多元化嘗試的自由度也更大。

ET快訊
白沙屯媽祖「女神力助男轎夫」過西螺大橋 ！敲鑼女頂替扛轎　罕
「三倍券第二輪預購」明登場！4大超商優惠加碼　星巴克買1送1
Yahoo、Pchome今早開賣中衛口罩！各家懶人包出爐..
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

高考首日「河水倒灌」　安徽考生「搭船應考」歙縣只有2成人抵達考場

14歲少女凌晨跳樓身亡！　輕熟女鄰居查看現場...「10分鐘後跟著跳下」

加拿大對港禁運軍事物資　陸網扒歷年數據批：有你沒差

在美上市22年　新浪「收到私有化要約」可能回歸A股或赴港

影／港府可要求「台灣政治組織」提供資料　不給罰40萬、關6個月

美國抨擊國安法是香港的悲劇　陸駐港公署回應

陸學者許章潤遭警方逮捕　曾數度發文抨擊北京

杭州靈隱寺徵小編「不用出家」　師父：KPI隨緣不強求

滾滾洪水狂拍打！　安徽「400年明代古橋」當場垮掉...多塊隨黃水漂走

重慶「豆腐橋」一捏就碎！　　當地交通局坦承：影片屬實「大橋完工未驗收」

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

「珍奶+台灣小吃」大餐慶7歲生日　圓仔毛手開心拍打軟Q臭豆腐串

秦媽媽被老公拍照超可愛！　草地上各種意境照：我是在海裡呢

掀裙妹到案說明「平時不穿內褲」 大方揮手：謝謝你們來～靠X擋路

父抱2歲插管女兒「跪路中求賜福」 白沙屯媽祖急停...為她溫柔加護

巷內人氣燒肉飯、巨量滿漢牛肉麵 澎湖在地人推薦「6家特色美食」

高考首日「河水倒灌」　安徽考生「搭船應考」歙縣只有2成人抵達考場

14歲少女凌晨跳樓身亡！　輕熟女鄰居查看現場...「10分鐘後跟著跳下」

加拿大對港禁運軍事物資　陸網扒歷年數據批：有你沒差

在美上市22年　新浪「收到私有化要約」可能回歸A股或赴港

影／港府可要求「台灣政治組織」提供資料　不給罰40萬、關6個月

美國抨擊國安法是香港的悲劇　陸駐港公署回應

陸學者許章潤遭警方逮捕　曾數度發文抨擊北京

杭州靈隱寺徵小編「不用出家」　師父：KPI隨緣不強求

滾滾洪水狂拍打！　安徽「400年明代古橋」當場垮掉...多塊隨黃水漂走

重慶「豆腐橋」一捏就碎！　　當地交通局坦承：影片屬實「大橋完工未驗收」

藍營三國情節「江韓結盟」抗朱立倫　侯友宜：做事才是王道

種族議題持續延燒　NFL華盛頓紅人考慮改名

世界冠軍改送外賣討生活！「雨中蹲路邊吃麵」　網看傻：國手混得這麼慘

蓬佩奧抨擊中國在港進行「歐威爾式審查」　持續破壞自由

唯愛瑪莎與熊！　橘貓坐當「電視兒童」廣告還轉頭瞪人

食物不足餓死！金鵰媽叼肉回巢「再也喚不醒孩子」仍努力狩獵

台幣狂飆　美元換匯價再創2年新低！換5萬多賺近2000元

雲林蚶子寮大排出海口驚見男性浮屍　機車車牌查出身分

預購完三倍券收到「詭異簡訊」？經濟部小編揭陷阱：千萬別點開！

哥倫比亞油罐車翻覆7死40傷！　起火瞬間還拿保特瓶「衝去裝漏油」

大陸熱門新聞

國安法執法細則7日生效　為港警擴權

重慶「豆腐橋」一捏就碎！　　當地交通局坦承：影片屬實

港國可要台組織提供資料　不從罰款

女高中生看心理醫師　竟遭狼醫騷擾

視察貴州科技公司！李克強：多用農民工

男KTV嗨5小時　嘶吼唱到肺爆炸

名校女大生瘋狂勾人夫！露骨對話曝

高二女夜晚校內墜亡！老師喊冤：她早戀

隔離期「偷跑吃拉麵」害204人隔離　24歲確診女喊冤：我有特殊情況！

滾滾洪水狂拍打！　安徽「400年明代古橋」當場垮掉

1歲女嬰腳掌見天慘死水桶！25歲媽枕頭捂死她

KTV唱歌太難聽！她慘被暴打

內蒙古爆腺鼠疫　北京疾控中心回應了

北京爆突變病毒株「D614G」！陸專家回應

更多熱門

相關新聞

道瓊收漲459點　那斯達克再創新高

道瓊收漲459點　那斯達克再創新高

美股受到科技股強勁上漲帶動，擺脫新冠肺炎持續的陰影，道瓊大漲459點，那斯達克更是再創歷史新高。

美股收紅　那斯達克續創新高

美股收紅　那斯達克續創新高

美股6月佳績！道瓊創「33年最大單季漲幅」

美股6月佳績！道瓊創「33年最大單季漲幅」

波音737MAX獲准試飛！道瓊狂漲580點

波音737MAX獲准試飛！道瓊狂漲580點

瑞幸將被退市　開盤40分鐘熔斷6次

瑞幸將被退市　開盤40分鐘熔斷6次

關鍵字：

新浪美股中概股

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

睡醒了！下空女大生Coser打破沉默

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

返台躲疫情慘死輪下！留學生遭78歲嬤撞上

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

快訊／平時就不穿內褲！掀裙妹到案說明了：只給男友拍

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

跑步都不會瘦！醫揭「一個技巧」肥油狂燒…免30分鐘效果超好

和藝人住一棟大樓！住戶罵翻：報警都沒有用

大牙新婚目睹老公「在家喇舌小三」

蕾媽躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

林依晨證實「短期內不再演戲」

緊握「黃色竹蜻蜓」出生！他成功打敗「媽媽節育計畫」

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?
花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面