道瓊狂漲580點！波音737MAX獲准試飛、房市表現佳　美股3大指齊漲

▲美股周一開盤表現佳。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國波音公司獲准737 MAX試飛的好消息，成為周一（29日）美股最大刺激，蘋果也帶動科技類股上漲，本周開盤亮眼。道瓊更一度大漲585點，且由於美國房市熱潮超出預期，讓投資人對經濟重啟重拾信心，三大指數齊漲。

道瓊工業指數終場上漲580.25點，或2.32％，收在25595.80點；標普500指數上漲44.19點，或1.47％，收在3053.24點；那斯達克指數終場則是上漲116.93點，或1.2％，以9874.15點作收。

波音改良後的737 MAX，29日終於獲得美國聯邦航空管理局（FAA）通過試飛許可，有望讓公司在2次重大空難而停飛長達15個月後，再次讓這款飛機翱翔天際，但無可避免會受到外界放大鏡檢視飛航安全。不過此時的好消息已刺激波音股價，上漲14.4％。

科技股方面由蘋果帶動漲，五大科技巨頭僅亞馬遜微跌0.46％，其他蘋果上漲2.3％；臉書上漲2.11％；Alphabet漲2.54％；微軟則是1.07％。

美國房市5月表現成績亮眼，在新冠肺炎疫情一片低迷中異軍殺出，待售房屋銷售創下歷史新高，也為投資人對後疫情甚至經濟復原後的美國經濟更具信心。