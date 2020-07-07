光華設計群發揮想像力　以扇畫古人擬古又出新

▲台南市光華高中國文科和美術科教師長期共備，融入設計群科特色，教導學生發展出許多具有文學特色的畫作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

當「古文」可以成為畫作，相信上課會變得更有趣，「古人」栩栩如生的出現在扇子裡，這是需要未來想像的創作空間，以及紮實的繪畫技巧，光華高中國文科和美術科教師長期共備，融入設計群科特色，發展出許多具有文學特色的畫作。

本學期國文科姚雪萍老師和美術科蘇惠珍老師，聯手指導學生將文學故事或成語，描繪在扇子上，為炎炎夏日的消暑散熱。同時，當清風漫搖之際，在搖風涼友的陪伴下，緩緩進入古人的世界，瞭解古文的來龍去脈，是一種知性的享受，也是另一種心靈的饗宴。

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「四面楚歌」是多媒體設計科一年級莊諺旼同學從項羽兵敗故事出發，以暗黑色系繪出項羽的困境，背面以「賤妾獨聊生」，道出虞姬決意自殺心情，色彩及畫作配合文學意境，非常精彩。

「湖光山色」是多媒體設計科一年級許珮慈以宋代吳自牧《夢梁錄》：杭城湖光山色之美；鐘為人物；所以清奇杰特；為天下冠。繪出杭州西湖水波如鏡；倒映著四周的秀色層巒，真如仙境。

「疏影橫斜水清淺，暗香浮動月黃昏。」暗香疏影描繪梅花的幽香和其枝幹橫斜，後遂為梅花的代稱，動漫國際特色班一年級蔡妮芯同學以此發展出梅花仙子的優雅姿態，為動漫人物賦予更深刻的文學情調。

「水村山郭酒旗風」「青旗沽酒有人家」，是動漫國際特色班一年級高博文同學以立體手作及水彩進行創作，以九份山城為背景，表現出酒旗在夕陽下，迎風招展，笙歌待客的場景，極富意境。

設計群一年級學生在文學的薰陶之下，能夠發揮想像力，擬古出新的畫出別具一格的扇子畫，不但讓文學變得更生動，又不背離時代主流傳承古意的創作，再透過時空交錯的場景安排，引發觀賞者對扇子畫的聯想與穿越時空的波瀾。

校長張淑霞表示，這次「扇畫擅畫展」與其說是畫展，不如說是藝術品展。除了畫作唯美的藝術意境之外，學生對扇子的造型和其所搭配的扇座都非常講究，不但呈現了古人古文的創作，也運用複合媒材表現屬於當代的立體藝術。這真的是難能可貴的學習歷程，因此，這次除了校內展出之外，再安排到大遠百6樓展覽，歡迎同好者參觀。

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