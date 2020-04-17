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盤點古代男子流行髮型趨勢　古裝控看完長知識

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▲▼《梨泰院》殺青照曝光！　朴敘俊「栗子頭」7個月剪42次髮。（圖／翻攝自IG）

▲前陣子爆紅的「栗子頭」，讓不少男生跑去剪同款髮型。（圖／翻攝自IG）

記者洪菱鞠／綜合報導

韓國男星朴敘俊的「栗子頭」，前陣子在時尚圈爆紅，看起來呆萌，實則帥氣有型，不少男生指定要剪同款髮型，雖然說時尚的完成度在於臉，但起碼有跟風，走在潮流的尖端。每個時代都有不同流行髮型，相較於現代追求好看，中國古代男子頭上頂著的髮型樣式，具有更多社會象徵意義，藉此判斷年紀、身份或民族。

以下精選摘文摘自《古人原來這樣過日子：地表最強的66堂中國歷史穿越課》，麥田出版授權提供

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上一篇咱們講了，古代的男子也是長髮及腰的，但在公眾場合，一般不會讓它飄起來，而是要把頭髮梳起來盤成髮髻。古代男子的髮式，不僅具有美學價值，而且更多體現的是 社會的象徵意義。每個時代的社會情況不同，男子的髮式也隨之演變。

上古時代，沒有禮教約束，男子的髮式比較放飛自我，頭髮都是散著的，被稱作「披髮」。慢慢地，中原地區出現了將頭髮梳起來盤成髮髻的習俗，被稱作「綰髻」。綰髻就是把頭髮都集中攏到頭頂，在頭頂盤出一個髮髻，最開始是一個小團狀，後來逐漸變成錐子狀，也稱「錐髻」。古人之所以選擇這樣的髮式，可能因為這樣方便勞動。

周朝制定禮法，確立了冠服禮俗制度，男子的綰髻也成為定制。綰髮時將頭髮全部束至頭頂，然後戴個小冠，並用笄（也稱「簪」）橫穿冠下的小孔把髮髻固定住。身分低微的人，就用一塊包頭布把髮髻包裹起來。小孩子是不綰髮的，一般是散著或者梳小辮子。等到二十歲成年了（民間多在十五歲），就要舉行成人儀式，名曰「冠禮」，意思就是可以綰髮加冠了，所以從古人的髮型也能看出他們的年齡。

▲許凱、白鹿《招搖》像是男女主角互換劇本。（圖／翻攝自微博／招搖）

▲古裝劇中常見男子半束髮造型。（圖／翻攝自微博／招搖）

古人的綰髻束髮是全束的，不會留下一部分散著。今天的古裝劇中，很多男子是半束髮，一半梳成髮髻，一半散著飄在腦後，看起來飄逸帥氣，但這不符合真實的歷史。剛才說過，髮式還具有社會功能─區分華夏和夷狄。綰髻束髮是華夏正統的標誌，只有被看作是夷狄的少數民族才會散髮或編成辮子。中國古代只有在南北朝時出現過半束髮，那時候北方遊牧民族南下，遊牧民族盛行的披髮對中原產生了影響，開始流行半束髮的髮式。半束髮是胡漢結合的表現，存在的時間很短。在周朝之後的絕大多數時間裡，中原人都是綰髻束髮的。

不同時期的區別就在於髮髻外面的佩飾有所不同。周朝至漢朝，髮髻上是戴冠或包頭巾。唐宋時期流行戴「襆頭」，襆 頭是類似帽子一樣的飾品。唐與宋的襆頭區別也很大，唐朝的襆頭帽頂是圓弧的，且帽後的兩腳是下垂的，有點像耷拉下來的兔子耳朵；而宋代的襆頭帽頂是平的或矩形的，帽後 的兩腳是平直的，而且很長很長，很像飛機機翼。據說將襆 頭加長是宋太祖的決定，因為他討厭朝會時大臣們在下面竊竊私語。將襆頭加長後，大臣們就不敢相互靠近，因為襆頭容易撞臉。

遼金元三朝，北方遊牧民族再次入主中原，遊牧民族髡髮留辮的習俗開始在中原流行 起來。髡髮是將頭頂部分的頭髮剃除，只在兩鬢或前額留下少量頭髮，這些頭髮一般會梳成辮子，也叫留辮。在中原王朝統治時期，髡髮是一種刑罰，人犯罪了就把你頭髮剃光，以示懲戒，但少數民族平時就有髡髮的習慣。遼金元三朝統治者就是少數民族，為了表示 順從，其統治區域內的漢族人便也跟著流行髡髮。特別是元朝時，不光中國實行髡髮，就連在元朝控制下的高麗國也是髡髮。高麗元宗的世子忠烈王，早年在元朝生活，歸國繼位後，就在高麗主張儘快實行髡髮，與元朝官方髮式保持高度一致。

▲《如懿傳》乾隆、如懿。霍建華周迅。（圖／如懿傳微博）

▲就算是大家熟悉的清代男子辮髮，在清朝前中後不同時期也各有演變，出現「鼠尾辮」、「蛇尾辮」、「牛尾辮」等不同。（圖／如懿傳微博）

明朝時期，又恢復了綰髻束髮的髮式，可是僅僅過了兩百多年，遊牧民族又回來了。 清朝建立，中國再次開始髡髮留辮，而且清朝政府對髮式的要求異常苛刻，將是否髡髮留 辮視為是否歸服清王朝的標誌。不剪髮留辮，就是不服從清朝的統治，是要殺頭的，以至於清初還有「留髮不留頭，留頭不留髮」的說法。清朝人留的辮子，不同時期的樣式也不盡相同。早期的辮子短而細，被稱為「金錢鼠尾」，中後期辮子就粗又長了。

古代男子如此重視髮式，一旦脫髮了就會更鬧心，怪不得杜甫會哀嘆「白頭搔更短， 渾欲不勝簪」。

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