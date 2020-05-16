會考寫作「我想開設一家這樣的店」　國中師：取材不難…要靠觀察力+想像力

▲國中會考首日最後一科考寫作測驗。（圖／記者許展溢攝）

記者崔至雲／台北報導

國中會考第一天最後一科考國文寫作測驗，題目為「我想開設一家這樣的店」。國中老師指出，題目貼近生活，學生只要從生活中取材，透過觀察、想像、分析，進而將所思考的過程寫下，就不難答題。

嘉義縣東石國中老師李育靜指出，今年會考寫作是由文字與圖表訊息整合，學生必須從四個圖文中擷取訊息，整合、歸納寫作重點，進而提出自己的看法與感悟。因此，圖文訊息的整合與分析，是本次命題的特色。

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▲國中會考寫作 題目為「我想開設一家這樣的店」。（圖／教育部提供）

李育靜說明，該題目重視個人思考的展現，學生除了要描述個人的生活經驗外，需透過觀察、想像，說明自己為什麼要開設這樣的店，並從個人需求、感受出發，進而思考人我關係。同時，學生也可從自我生命及生涯探索出發，引導學生從觀察社會脈動，了解社會各階層的需要，並與自己興趣結合。題目生活化，可引導發揮觀察力與想像力，進行說理及闡述想法。

花蓮縣宜昌國中校長陳玉明指出，此次命題從學生個人生活經驗出發，既關照學生對於未來生涯的盼望外，也強調如何發揮理想。試題既符合九年一貫課綱內涵，亦接軌108新課綱國文科素養導向的命題特色。最後也表示，因此除寫作能力外，也需具備閱讀綜合能力，考生可在文字表達外，強調思考力的展現。