「刻古銘新」　光華流行服飾榮獲全國專題第一名

▲台南市光華高中流行服飾科「刻古銘新」，榮獲全國專題第1名。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市光華高中流行服飾科學生邱以楨、朱雯琳、王郁萱等3人，參加「全國高級中等學校專業群科2020年專題暨創意製作競賽」複賽榮獲服裝類「優勝」，繼而參加全國決賽，以「刻古銘新」勇奪家政群決賽第1名，表現亮眼。

「刻古銘新」運用皮革產出四套文創服飾，每一套所運用的圖騰都不一樣，包括回紋、十字海棠、套方紋、亞字紋等樣式，再搭配學生所設計的圖騰，綜整之後運用皮革的特性打造不規則的門片款式，代表安全回歸、多采多姿、吉祥平安、崇高富貴等四個隱喻，循古納今為所有刻苦銘心的時空旅程，留下文化創意的新思維。

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指導老師李欣美帶著3位學生探訪赤崁樓蓬壺書院、孔廟禮門、大南門城以及鹽水老街等古蹟，尋找具有傳統藝術建築之美的「窗櫺」，再加上閱讀過去的文獻，最終設計四種不同圖案的窗櫺圖騰，並使用雷射雕刻科技應用在輕皮革上，為文創服飾開創前瞻的設計力。除了榮獲「全國高級中等學校專業群科2020年專題暨創意製作競賽」複賽服裝類「優勝」外，進而勇奪全國家政群專題組決賽第1名，此組作品具有復古文創的價值和意義，連評審委員都讚不絕口。

學生邱以楨表示：「透過專題讓我們落實在地文化的創新，也讓我體會就算是時空永無止境的循環，也需要有安全回歸的界線，這件作品隱喻著每一個人都有屬於自己的安全回歸」。朱雯琳的作品則代表多采多姿，她希望高中三年多采多姿的生活能夠延續再創造。王郁萱的作品代表吉祥平安，藉由四方圖騰再套四方圖騰的重疊組合，希望所有的人能在這一波疫情平安健康。還有一件則是採亞字樣式圖騰，與古人祭祀有關，寓意著尊貴的地位和高貴的象徵。

校長張淑霞表示，全國專題暨創意製作競賽是技術高中學生的一大盛事，家政群專題包括家政類、服裝類、美容類、幼保類，能夠在全國家政群脫穎而出，代表學生從設計窗櫺之美到服裝專業技術實作以及新興科技的應用，在應用及整合性、主題與課程相關性、創新性及表達能力等三個評分面向都有獨特亮點，也見證本校流行服飾科穩紮穩打的學習成效。

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