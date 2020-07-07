媒體爆出現「新冠症狀」　巴西總統再驗一次…戴口罩喊：我的肺很乾淨！

▲巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

巴西當地媒體報導，總統波索納洛（Jair Bolsonaro）近日出現類似新冠肺炎症狀，而他本人也在6日表示，自己再度做了檢測，目前狀況良好，肺部非常乾淨。

波索納洛6日在總統府外向支持者表示，他再次進行新冠肺炎檢測，「我剛從醫院回來，我做了肺部的檢查，我的肺很乾淨，我做了新冠肺炎的檢測，一切都很正常。」而CNN報導指出，波索納洛說話時戴著口罩，並向民眾說，「你們不能靠我太近。」

目前總統辦公室沒有給予回覆，僅總統發言人麥塞多（Cintia Macedo）表示，他們沒有收到任何相關消息，現在還無法確認這一消息。

巴西是全球疫情第二嚴重的國家，累計確診數達162萬3284例，死亡人數為6萬5487人，且疫情仍未減緩。波索納洛認為恢復經濟才是當務之急，並指出封城帶來的經濟影響會比疫情還嚴重。

波索納洛近日也否決多項防疫規則，除了削弱公共場所強制佩戴口罩的法律效力外，還包含雇主需向職員提供口罩、向「經濟弱勢者」提供口鼻遮蔽物、監獄配戴口罩，以及要求企業提供如何適當配戴口罩資訊等。

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