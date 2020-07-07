　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

塞爾維亞接收大陸6架「CH-92A無人機」　關係親如兄弟！

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲總統武契奇（Aleksandar Vucic）到場檢查無人機。（圖／取自搜狐新聞）▲CH-92A無人機和FT-8C空地導彈。（圖／取自搜狐新聞）

▲總統武契奇（Aleksandar Vucic）到場檢查無人機。（圖／取自搜狐新聞）

實習記者劉雪兒／綜合報導

塞爾維亞近日從中國大陸接收6架CH-92A無人機，並於巴塔尼察機場公開展示，總統武契奇（Aleksandar Vucic）親臨現場表示，期望未來也能自製戰鬥無人機，以提高軍隊綜合打擊能力，應對周邊國家的威脅。不過，當問及軍購總共花了多少錢，武契奇卻拒絕回答說，武器價格是秘密，不是只有向中國購買的才保密。

大陸於新冠肺炎期間派出醫療專機、載運醫療人員、醫療設備前往塞爾維亞，武契奇不只親自迎接，還親吻五星旗幟表示謝意，而駐塞爾維亞大使陳波近期也一直陪同武契奇，視察高速公路建設相關事宜、鐵路建設和機器人與人工智能教育中心等，由此可見兩國的關係正如武契奇說的一樣，「親如兄弟」。

塞爾維亞除了購買6架CH-92A無人機之外，同時接收了18枚FT-8C空地導彈。武契奇指出，無人機可以在約9公里距離向目標進行射擊，還可以紀錄敵方單位、地形和位置等等，未來會再加購導彈，因為它們是最好的武器。

▲總統武契奇（Aleksandar Vucic）到場檢查無人機。（圖／取自搜狐新聞）▲CH-92A無人機和FT-8C空地導彈。（圖／取自搜狐新聞）

▲CH-92A無人機和FT-8C空地導彈。（圖／取自搜狐新聞）

據報導，這筆交易是於2018年的下半年就已經開始進行，塞爾維亞也是首個歐洲國家第一位引進CH系列無人機的國家，而從武契奇親臨現場，就能看出國家對這批無人機有多重視。

CH-92A無人機作戰半徑超過250公里，最大飛行高度為5000米，時速低於200公里，可掛載兩枚導彈，還擁有一套高度集成化的系統，能針對地面目標進行自動性追蹤，有效執行多種任務，而FT-8C空地導彈射程高達9公里。

ET快訊
今起3天防午後強對流雷雨彈　災害預報士曝「有利颱風大爆發」時
美股科技股領軍！道瓊收漲459點　那斯達克再創新高
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

塞爾維亞接收大陸6架「CH-92A無人機」　關係親如兄弟！

俄國「電磁脈衝武器」進度曝光　射程已擴大至10公里

美國媽媽微波爐泡英式奶茶　英國氣炸出動「陸海空三軍」教泡茶！

美軍雙航母南海表演「危險科目」夜間起降　解放軍2018年才首次完成

印度高層聲稱「解放軍後撤」2公里　中方回應了

美雙航母南海演習　趙立堅：炫耀武力別有用心

美軍雙航母「南海軍演」　B-52＋超級大黃蜂也參加！

德特種部隊KSK丟失4.8萬發彈藥　國防部長「為除右翼毒瘤」廢掉一個連隊

美國空軍特種部隊在日本軍演　出動海豹部隊「保衛印太安全」

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

「珍奶+台灣小吃」大餐慶7歲生日　圓仔毛手開心拍打軟Q臭豆腐串

掀裙妹到案說明「平時不穿內褲」 大方揮手：謝謝你們來～靠X擋路

巷內人氣燒肉飯、巨量滿漢牛肉麵 澎湖在地人推薦「6家特色美食」

父抱2歲插管女兒「跪路中求賜福」 白沙屯媽祖急停...為她溫柔加護

秦媽媽被老公拍照超可愛！　草地上各種意境照：我是在海裡呢

塞爾維亞接收大陸6架「CH-92A無人機」　關係親如兄弟！

俄國「電磁脈衝武器」進度曝光　射程已擴大至10公里

美國媽媽微波爐泡英式奶茶　英國氣炸出動「陸海空三軍」教泡茶！

美軍雙航母南海表演「危險科目」夜間起降　解放軍2018年才首次完成

印度高層聲稱「解放軍後撤」2公里　中方回應了

美雙航母南海演習　趙立堅：炫耀武力別有用心

美軍雙航母「南海軍演」　B-52＋超級大黃蜂也參加！

德特種部隊KSK丟失4.8萬發彈藥　國防部長「為除右翼毒瘤」廢掉一個連隊

美國空軍特種部隊在日本軍演　出動海豹部隊「保衛印太安全」

PO挺韓文罵王瑞德挨告　詹江村出庭一句「噁心到胃痛」再加碼

當上「氣象專家」純屬巧合！鄭明典坦言：同學幫改志願

金秀賢「傻瓜」日常照更勝雜誌精修圖　男神就是什麼都能駕馭

國民黨版「三國演義」開戰！江韓結盟抗朱內幕曝　一句話卡死侯友宜

美國288萬確診仍陷首波疫情　「防疫隊長」佛奇憂狀況慘：應立即處理

小羊／《精神病》文鋼太就是高文英繪本中的主角們　黑化小孩渴望愛（EP1-4）

7月財運旺到爆！5姓名筆畫「財神爺最愛」　命理師揭密：29畫桃花還會朵朵開

李沛旭分手蔡淑臻「長髮嫩妹新歡曝光」！賣場放閃緊黏0空隙　回應戀情露餡

醫美大亨爆偷吃女歌手！美魔女正宮控渣夫家暴侵產　淚揭小三身分

臉書和Google擔憂《港區國安法》　「暫不回應」港府要求提供用戶個資

扛山豬上車！爸一肩舉41kg胖鬆獅　 牠一臉囧：偶鼻要回家啦

軍武熱門新聞

印度高層：解放軍後撤2公里　中方回應了

美國媽媽泡英式茶　英國陸海空軍教泡茶

美軍雙航母南海「夜間起降」

俄國「電磁脈衝武器」進度曝光！

塞爾維亞接收大陸6架「CH-92A無人機」

KSK丟失4.8萬發彈藥　部長直接廢掉一個連隊

美空軍特種部隊在日軍演　出動海豹部隊「保衛印太安全」

美軍派「B-52轟炸機、超級大黃蜂」南海共同軍演！

軍委會批准解放軍接種疫苗　醫學雜誌：副作用超慘

中國反制印度　重啟西藏廢棄機場

美雙航母赴南海　趙立堅：炫耀武力

陸戰橡皮艇遇大浪易翻覆！專家點出真相

的黎波里國際機場A330整排全廢棄

陸戰隊3命危！漢光演習36次出事12次

更多熱門

相關新聞

低調傳產業者也愛這味！寶格麗建築師加持豪宅　紡織大咖購入高樓層戶

低調傳產業者也愛這味！寶格麗建築師加持豪宅　紡織大咖購入高樓層戶

因疫情滯留台灣及鮭魚返鄉的置產需求，近期不少具國際事業佈局的台灣企業主在台置產，據最新實價揭露，台中「大陸宝格」18樓戶由紡織大廠利勤實業的洪家買下，總價接近億元，每坪63.3萬元，該豪宅已有不少國際企業主買下，儼然成為台中頂級私人會所。

71天4139公里　東莞奶爸帶女騎到拉薩

71天4139公里　東莞奶爸帶女騎到拉薩

陸日增8確診「北京2例本土」

陸日增8確診「北京2例本土」

「歐拉貓」電動車洋溢粉紅少女心

「歐拉貓」電動車洋溢粉紅少女心

中國暴雨釀洪災！各地救災畫面曝光

中國暴雨釀洪災！各地救災畫面曝光

關鍵字：

塞爾維亞大陸CH-92AFT-8C武契奇

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

快訊／平時就不穿內褲！掀裙妹到案說明了：只給男友拍

睡醒了！下空女大生Coser打破沉默

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

跑步都不會瘦！醫揭「一個技巧」肥油狂燒…免30分鐘效果超好

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

大牙新婚目睹老公「在家喇舌小三」

蕾媽躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

衛生局女員工墜樓　男方現身回應了

幫女大生墮胎！台北醫遭挑斷手腳筋

林依晨證實「短期內不再演戲」

小蛇被活煮痛苦想逃　下秒「筷子壓頭」熟了

3天雨彈！一周降雨天氣圖出爐

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?
花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面