塞爾維亞接收大陸6架「CH-92A無人機」　關係親如兄弟！

▲總統武契奇（Aleksandar Vucic）到場檢查無人機。（圖／取自搜狐新聞）

實習記者劉雪兒／綜合報導

塞爾維亞近日從中國大陸接收6架CH-92A無人機，並於巴塔尼察機場公開展示，總統武契奇（Aleksandar Vucic）親臨現場表示，期望未來也能自製戰鬥無人機，以提高軍隊綜合打擊能力，應對周邊國家的威脅。不過，當問及軍購總共花了多少錢，武契奇卻拒絕回答說，武器價格是秘密，不是只有向中國購買的才保密。

大陸於新冠肺炎期間派出醫療專機、載運醫療人員、醫療設備前往塞爾維亞，武契奇不只親自迎接，還親吻五星旗幟表示謝意，而駐塞爾維亞大使陳波近期也一直陪同武契奇，視察高速公路建設相關事宜、鐵路建設和機器人與人工智能教育中心等，由此可見兩國的關係正如武契奇說的一樣，「親如兄弟」。

塞爾維亞除了購買6架CH-92A無人機之外，同時接收了18枚FT-8C空地導彈。武契奇指出，無人機可以在約9公里距離向目標進行射擊，還可以紀錄敵方單位、地形和位置等等，未來會再加購導彈，因為它們是最好的武器。

▲CH-92A無人機和FT-8C空地導彈。（圖／取自搜狐新聞）



據報導，這筆交易是於2018年的下半年就已經開始進行，塞爾維亞也是首個歐洲國家第一位引進CH系列無人機的國家，而從武契奇親臨現場，就能看出國家對這批無人機有多重視。

CH-92A無人機作戰半徑超過250公里，最大飛行高度為5000米，時速低於200公里，可掛載兩枚導彈，還擁有一套高度集成化的系統，能針對地面目標進行自動性追蹤，有效執行多種任務，而FT-8C空地導彈射程高達9公里。