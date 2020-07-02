中國暴雨「水淹膝蓋」！武警涉水清淤救人　各地救災畫面曝光

▲大陸各地武警投入救災。（圖／翻攝央視軍事，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

大陸中央氣象台連續31日發布暴雨預警，受災人超過千萬，各地武警、消防員及退役軍人紛紛投入救災。微博上近日有不少救災影片顯示，連日來的暴雨，造成馬路上的積水都淹過膝蓋，不僅有武警涉水攙扶、擁抱老弱婦孺的畫面，還有退役軍人奮不顧身跳河拯救民眾的故事。

《央視軍事》在微博上PO出多段影片，可以看見湖南省湘西鳳凰6月29日多處傳積水情形，醫院裡的水位甚至淹過了膝蓋，武警湖南總隊湘西支隊鳳凰中隊11名官兵到場搬運院內醫療物資，並轉移當地20多名被困群眾與車輛，成了人民的英雄。

貴州省銅仁市29日同樣遭到暴雨侵襲，造成山洪爆發，泥水湧入道路上，不少民眾受困，當地消防指戰員立即前往救援。到達現場後，發現有7人被困，消防救援人員立即做好防護，利用繩索救援，在現場群眾協同幫助下，成功將被困人員救出。值得注意的是，其中一名新生兒，依偎在消防員懷中，並順利轉移至安全地帶。

安徽省潛山市近日也有一輛轎車在會車時，不慎掉入湍急河水中，家住附近的退役軍人聽到呼叫後，到場毫不猶豫跳入河中救起對方，並強調「因為我當過兵，這是本能」。

另一方面，貴州遵義市桐梓縣松坎鎮1日多處房屋淹水，武警遵義支隊桐梓中隊10多名官兵趕赴受災現場救援。待當地洪水退去後，武警迅速展開清淤工作，截至下午4時，他們轉移了10多人及70多件物資，並清理了20多間房屋，疏通街道至少近百米，以幫助民眾恢復生活秩序。

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