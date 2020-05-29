「朱日和基地」衛星照曝光！驚見「總統府」和福爾摩沙公路

▲解放軍「跨越-2015‧朱日和」系列軍事演習中，驚見外形結構與台灣總統府相似的建築物。(圖／取自觀察者網)

實習記者施怡妏／綜合報導

在過去的30年間，大陸在軍事方面投入大量的資金，建立新型研發和訓練基地，內蒙古朱日和訓練基地是目前大陸最大型的軍事基地，裡面有全尺寸模型，宛如台北鬧區。透過衛星空拍照，基地內有總統府和外交部大型建築外，還有幹道以及模擬機場跑道，最令人驚訝的是，竟然還有法國艾菲爾鐵塔。

根據The Drive報導，朱日和訓練基地可演習面積約1,000平方公里，是亞洲最大的軍事訓練基地，並有全計算機化C4ISR模擬裝備和5個師以上進駐的營房、醫院、後勤等設備，還有20幾座籃球場，以及鐵路設計。在基地的南端，有著巨大的全尺寸城市訓練區，以及一個模擬空軍機地的所在地，仿造了台北市的景觀，有著縱橫交叉的高速公路，還有台北總統府、外交部的建築物。

This isn't recent news, China has had these for years!https://t.co/PKhbtqJ6Sn — Terry Roe - Paranormal World Taiwan (@TerryRoe2018) May 28, 2020

台北總統府的屋頂為淺綠色，外交部位於總統府的右前方；朱日和基地的外交部則設立在總統府的正前方。此外，基地內還有縱橫的高速公路，道路設計類似於台中機場附近的福爾摩沙高速公路。不過，詭異的是，衛星圖中還出現「法國艾菲爾鐵塔」，此建築物建立於2010年，早於台北總統府以及公路的建設。

▲台灣總統府、高速公路衛星雲圖。（圖／翻攝自Google Map）

事實上，早在2015年進行代號為「跨越-2015‧朱日和」的紅藍軍對抗演練時，影片中就出現一棟紅白色建築物，外形結構與台灣總統府有些相似，甚至還模擬攻擊我總統府畫面，在當時引發共軍對台進行「斬首戰」的熱烈討論。但當時中國國防部新聞事務局曾回應，這是一次年度例行性軍事演習，不針對任何特定目標。