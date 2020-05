「朱日和基地」衛星照曝光！驚見「總統府」和福爾摩沙公路

▲解放軍「跨越-2015‧朱日和」系列軍事演習中,驚見外形結構與台灣總統府相似的建築物。(圖/取自觀察者網)

實習記者施怡妏/綜合報導

在過去的30年間,大陸在軍事方面投入大量的資金,建立新型研發和訓練基地,內蒙古朱日和訓練基地是目前大陸最大型的軍事基地,裡面有全尺寸模型,宛如台北鬧區。透過衛星空拍照,基地內有總統府和外交部大型建築外,還有幹道以及模擬機場跑道,最令人驚訝的是,竟然還有法國艾菲爾鐵塔。

根據The Drive報導,朱日和訓練基地可演習面積約1,000平方公里,是亞洲最大的軍事訓練基地,並有全計算機化C4ISR模擬裝備和5個師以上進駐的營房、醫院、後勤等設備,還有20幾座籃球場,以及鐵路設計。在基地的南端,有著巨大的全尺寸城市訓練區,以及一個模擬空軍機地的所在地,仿造了台北市的景觀,有著縱橫交叉的高速公路,還有台北總統府、外交部的建築物。

