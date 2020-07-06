培植「北蟲草」每周賺450元　9個月吸金7600萬「都拿去買別人產品付利息」

▲雖然嫌犯辯稱真的有嘗試種植北蟲草，但未經許可收受存款還支付高額利息仍涉違法吸金。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

喜吉利公司張姓負責人，涉嫌自行招募會員投資「北蟲草」，每投資5萬元，可每周分利450元，若是簽2年約，期滿可直接拿回本錢，介紹會員加入還可拿獎金，僅9個月就有400多人加入，吸金約7600萬元，但是張試圖培植的北蟲草都失敗，錢都拿去買其他公司的產品，或者支付會員利息，台北地檢署今依違反《銀行法》等罪嫌起訴張男。

北蟲草(蛹蟲草)俗稱北冬蟲夏草，呈橙黃色橢圓形，屬藥用真菌，與冬蟲夏草同屬麥角菌科、蟲草屬，主要分布於大陸北方地區，有研究指出，北蟲草用於動物實驗，能有效降低血糖、血脂與延緩糖尿病引起之慢性腎衰竭等功效。

檢調接獲檢舉，喜吉利公司從2017年11月到2018年7月間，以投資北蟲草為由招攬會員，可自選投資每單位5萬元，之後每周利息450元，上限10萬元，或者是投資5萬元，簽約2年，期滿還本，期間照領每周450元利息，如果介紹會員加入還可以拿獎金。

喜吉利張姓負責人還真的在宜蘭弄了一個北蟲草培植場，供投資人參觀，但是沒有培植成功，張男得另外購買市售的北蟲草產品，最後因為付不出答應會員的利息遭檢舉，雖然張男否認違法，仍因未經許可，擅自向不特定大眾收受存款，並支付顯不相當利息，被檢察官依違反《銀行法》等罪嫌起訴。

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