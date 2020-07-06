「孩血尿奔急診」6至10月病例暴增　醫一看真相笑炸！家長糗：被嚇死

▲紅色尿液原來是火龍果惹的禍！（圖／Dr. E 小兒急診室日誌提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者劉維榛／綜合報導

驚見孩子有血尿血便，不少家長先衝急診室再說，結果真相超糗！急診醫師謝宗學透露，往年「疑似血尿的病例」都會6至10月暴增，結果是孩子吃了紅色的火龍果，只要暫停別吃，約48小時後尿液就會恢復正常！

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在粉專《Dr.E小兒急診室日誌》分享，目前正值火龍果產季，不少人吃下肚後，糞便與尿液都會因色素而呈現紅色。不過與真正的血尿對比，謝醫師細心解釋，「色素造成的紅色尿是比較清澈、沒有雜質的尿液；血尿通常較混濁且有雜質的感覺。」

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若發現孩子尿液為紅色，家長先別緊張就醫，謝醫師表示，可由7個症狀來簡單判斷，「沒有發燒、腰痛、排尿疼痛、排尿困難、頻尿等不舒服症狀，活力食慾正常，單純出現紅色尿液，加上兩三天內有吃過紅色火龍果」，就可高度懷疑是火龍果裡的甜菜紅素造成的，「通常停止吃紅色火龍果，48小時後尿液會恢復正常。」

▲吃火紅果也有「副作用」！（示意圖／游芳男攝）



文章曝光後，網友們則笑虧，「新手媽媽時期還真的為此跑過急診」、「我也曾經被小孩便便嚇到，後來發現前一天吃了火龍果」、「 老闆賣火龍果，請加警語」、「趕快加緊宣導，吃完火龍果以後的大便成色非常美喔！紅紅粉粉的 ，記得看到不要緊張」，而謝醫師也幽默回應，「真的需要⋯很多人不清楚紅色火龍果的『副作用』」。