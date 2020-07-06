想從農青年看過來！農委會大陣仗宣布7/15起要給「2年72萬鼓勵金」

▲農委會祭出獎勵金，希望年輕人可以從農。（圖／農委會提供）



記者許展溢／台北報導

農委會主委陳吉仲今（6日）召開記者會宣布推動「青年農民農業經營準備金」方案，針對年齡18歲至45歲新進農民，若其具有農業經營技術及農業經營場域，將最高給予2年72萬元的農業經營準備金。

記者會上農委會找來各界人士，陳吉仲說，沒新一代加入從農，台灣農業無法永續，希望青年從農，但不是滿腔熱血就可以，過程有很多挑戰風險，一開始不像上班族每個月有薪水，如種果樹，可能要幾年後才有收入，因此要營造從農環境，除制度面，前面2年相關收入不穩定，就由農委會支應，不用擔心。

請繼續往下閱讀...

▲陳吉仲表示，從農農地用租的也可以申請獎勵金。（圖／記者許展溢攝）



陳吉仲表示，目前高達9300多位青農，在地超過5000位，以農業部門和非農業部門相比，45歲以下成長最快的就是農業部門，因為非農業部門薪資無法往前，若從農有創意、行銷會有很好成果。只要符合資格條件者，將給予最高2年合計36萬至72萬元的農業經營準備金，按月給付1.5萬至3萬元的準備金，農地不是自己的，用租的也可。

農委會強調，將透過新農民培育方案，以10年培育3萬名新農民為目標，此次方案主要對象包括農業公費專班畢業、農業相關科系畢業或近2年期農業專業訓練達150小時以上，新進農民為從農未達2年的青年農民，從農年期可透過畢業證書或保險資料投保期間作為認定，申請期間今年7月15日起，至8月31日止，皆採線上報名進行，相關申請可至農業經營準備金線上申辦整合系統辦理。

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來