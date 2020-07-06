蔡英文日文推特「慰問九州災情」登NHK熱門第一！　網淚喊：台灣多謝！

▲蔡英文以日文發推慰問日本災民。（圖／蔡英文推特）



記者王佩翊／編譯

受到梅雨鋒面影響，日本九州南部連日降下豪雨，其中熊本縣災情最為慘重，不但降下紀錄性大雨，更接連引發河川氾濫與土石流等災情。總統蔡英文5日在推特上分別以中、日文表達慰問，並提到熊本老人安養中心「千壽園」，向逝者祈福，並祈禱災區能早日回復原狀。

▲中文版本。（圖／蔡英文推特）



總統蔡英文5日下午先是以日文寫道，「連日的暴雨造成日本九州地區嚴重的洪災，我得知熊本縣的老人安養中心『千壽園』因為淹水造成多人死亡，對此我深感遺憾。在此我向逝者祈福，並衷心期盼災情能早日恢復原狀。」

隨後，她也以中文寫下，「極端氣候對生命造成的傷害不分地區。連日嚴重豪雨不僅對中國長江流域帶來災害，也在日本九州地區造成傷亡。我們希望天候能回復正常，為逝者祈福的同時，也盼希望受損的家園能早日重建，傷者盡速復原。」

《日本放送協會》（NHK）6日上午報導此事，沒想到短短2小時內，該篇報導就登上NHK熱門第一名，更有大批網友在推特上轉發該則新聞。

▲蔡英文登上NHK熱門第一名。（圖／翻攝自推特）



蔡英文的推文po出後，不到一天便獲得2.3萬次轉發與9.1萬人按讚，更吸引大批日本網友留言感謝。

許多日本網友紛紛寫道，「謝謝您，加油日本，加油台灣，台日友好」、「真是一位優秀的總統，甚至還是用日文（寫下推文）。不論是在311大地震的時候，還是現今的新冠肺炎，台灣總是最支持日本，替日本發聲，真是太棒了」、「謝謝台灣捐口罩給日本，台灣多謝」。除此之外，更有大批網友紛紛留言，希望蔡英文能到日本進行國是訪問。

連日の豪雨で日本の九州が深刻な水害に見舞われています。熊本県の老人ホーム「千寿園」の浸水で複数の死者が出たと知り、残念でなりません。犠牲者のご冥福をお祈りするとともに、被災地が一日も早く日常を取り戻せるよう、心より願っています。 — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) July 5, 2020

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