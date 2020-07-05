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淡水河耍帥玩浪板！男子遭大風颳到外海GG了…下場超慘

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陳男在淡水河玩風浪板，卻因風浪過大被刮到外海，所幸被及時救回無生命危險。（圖／翻攝畫面）

▲陳男在淡水河玩風浪板，卻因風浪過大被颳到外海，所幸被及時救回無生命危險。（圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

新北市50歲陳姓男子，今下午在淡水河玩風浪板，卻因風浪過大而被刮到外海，卡在灘頭上動彈不得，路人見狀連忙通知警消搶救，消防局最終在沙崙海水浴場發現陳男，所幸其意識清醒並未受傷，但在淡水河中線玩風浪板恐已違法，最高可處5萬元罰金，將交由觀旅局處置。

據悉，陳男平時喜歡水上活動，對風浪板更是情有獨鍾，他今日下午到淡水河玩風浪板，卻因風浪過大而被帶到外海，路人目睹驚險狀況連忙通知警消，消防局則出動共30名消防員、10車和4艘船艇前往救援，最終在沙崙海水浴場發現其蹤跡。

消防人員趕抵時，陳男卡在外海灘頭動彈不得，所幸其意識清醒並無外傷，消防局則出動船艇將他救上岸，結束這場驚魂記。但在淡水河中線從事風浪板活動恐違反，消防局也將陳男帶回製作筆錄，將交由觀旅局決定是否開罰，最重可處5萬元以下罰金。

新北市政府消防局呼籲，民眾從事水域遊憩活動時，除了要注意現場是否為開放水域，也要注意天候狀況，風強浪大即避免下水，下水前也應做好防護裝備。如果是跟團從事水域遊憩活動，務必注意業者是否合法合格，避免一時疏忽造成憾事。

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