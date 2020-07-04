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長江支流爆發50年最大洪水！　1938萬人暴雨受災「87.5萬人急轉移」

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記者蔡儀潔／綜合報導

大陸多地連日遭受暴雨肆虐，目前南北方已經全面進入主汛期，共有277條河流發生超警以上洪水，其中長江2日也出現「2020年第1號洪水」。截至7月3日上午9時，今年以來洪澇災害造成貴州、四川、湖南等26省（區、市）1938萬人次受災，直接經濟損失416.4億元（人民幣，下同）。

▲▼ 大陸暴雨。（圖／人民日報）

▲四川冕寧暴雨洪澇災後現場。（圖／人民日報）

據《人民日報》報導，大陸南北方目前已經全面進入主汛期，強降雨天氣頻發，防汛形勢十分嚴峻。國家防總有關負責人3日指出，截至6月30日，全國平均降水量293.9毫米，較常年同期偏多7.3%，入汛以來75縣（市）日降水量突破當月極值，32縣（市）日降水量突破當季極值；廣西陽朔、武鳴和富川，貴州惠水等9縣（市）日降水量打破當地歷史紀錄。

▲▼ 大陸暴雨。（圖／人民日報）

▲87.5萬人次緊急轉移安置。（圖／人民日報）

另外，珠江流域西江和北江、黃河上游、太湖等大江大河先後發生4次編號洪水，目前汛情總體平穩，共有277條河流發生超警以上洪水，其中11條河流超歷史，長江一級支流綦江發生1951年有資料以來歷史最大洪水，洪水重現期50年！

四川冕寧縣、貴州正安縣、湖南保靖縣等多地則發生山洪地質災害，導致較大人員傷亡，中小河流堤防、小型水庫等工程險情及堰塞湖險情均有發生。資料顯示，大陸有9.8萬座水庫，其中小型水庫有9.4萬座，其中一部分還存在病險。

▲▼ 大陸暴雨。（圖／人民日報）

▲救援人員疏散居民。（圖／人民日報）

此次災害影響嚴重，截至7月3日9時，今年以來洪澇災害造成貴州、四川、湖南、廣西、廣東、湖北等26省（區、市）1938萬人次受災，87.5萬人次緊急轉移安置，35.5萬人次需緊急生活救助；1.7萬間房屋倒塌，21.8萬間不同程度損壞；農作物受災面積1560千公頃，其中絕收160千公頃；直接經濟損失416.4億元。

▲▼ 暴雨大陸 。（圖／翻攝自秒拍）

▲災情嚴重 。（圖／翻攝自秒拍）

該負責人說，接下來要全力防範山洪與中小河流洪水保障群眾生命安全，嚴防大江大河大湖洪水災害，加強預防預備做好搶險救援相關工作，強化統籌協調與部門配合。對於災害造成的損失，要妥善做好災後救助，第一時間掌握受災情況，及時調運救災物資，儘快恢復交通、供水、供電和通信，儘早恢復災區正常生產生活秩序。

▼ 宜昌民警救出困在車內的女子 。（圖／翻攝自微博）

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