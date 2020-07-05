歐洲瘟疫、披頭四入指考歷史　試考生大讚試題可愛活潑

▲大學指考。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

大學指考今（5日）最後一天，大考中心分析首節歷史試題特色，兼顧基本題型與素養導向，重視閱讀理解、分析及證據推論能力，素材貼近生活經驗與關懷社會議題，如以宮廟沿革呈現瘟疫與台灣王爺信仰的關聯等。試考生認為，取材豐富多樣，出現披頭四歌曲「她正離家」歌詞，很活潑可愛，整卷試題難度跟往年沒太大差異。

高中教師指出，難易度及鑑別度方面，屬於中等且以中、高鑑別度為主，要考學生的理解及分析能力，若只憑單純記憶將難拿高分。試題性質取向包含政治軍事方面、社會經濟、文化思想，三大主要面向外，並以跨單元、跨冊素材。試題因著重「理解分析能力」，考生必須仔細閱讀。

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高中師表示，今年少數題目難度高，但基礎、閱讀和分析題都有，整體和去年指考相近。其中，最具特色的是38題，回應近期新冠肺炎疫情，以15-17世紀歐洲鼠疫流行相關資料，選項設計測驗學生考察擷取訊息、統整解釋能力，同時了解過去人類如何進行防疫隔離檢疫及成效。

▲▼大學指考歷史題目。（圖／記者許展溢攝）



試考生說，整卷試題生動性大大提升，最有鑑別度的是13、28、29和37題，下筆前會深思熟慮，此外學生的跨章節思考和清晰的邏輯脈絡，也是本次解題重心，最後跟時事相關鼠疫題，使學生擁有歷史推論與分析傳染病因果能力。

另外，試考生特別提到，最令人印象深刻的是披頭四歌詞探討的揣測題，引申出含義，展現出試題可愛活潑，還有英國大憲章與今日法治觀念對比題、啟蒙哲士對中國想像的意境題，還結合美美的圖，與古代歷史文書推測題，都令人耳目一新。

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