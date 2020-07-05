「超出教科書內容」指考歷史難度提升！高中師估5標都會下降

▲大學指考。（圖／記者周宸亘攝）



記者許展溢／台北報導

大學指考今（5日）首節歷史結束，台北市高中歷史科教師群分析，試題難度「中間偏難」，非選擇題較去年容易作答，特色是測驗基本歷史知識題目多，且注重細節，部分試題超出現有教科書所提供內容，造成難度提升。

建中老師莊德仁表示，這次難度提升主因是「超出教科書內容」，如單選第10題，談中國知識份子重視邊疆問題，現在的教科書其實沒有提到，學生要做判讀，但沒線索，使資訊有限，會讓學生答題有困難，且這次這樣題目還不少。

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▲▼ 建中老師表示，第10、27題都是超出教科書內容 。（圖／記者許展溢攝）



至於是否有超出課綱？莊德仁說，教科書內容一定是超出課綱，但有些題目連教科書都沒提，會覺得值得討論，又以27題也是，談中國藩屬，學生可能要用「刪去法」才能判讀。整體比去年難，去年難在非選 ，今年非選明確簡單，只要學生有論敘能力都很好回答，但選擇難，要有歷史知識才能判斷，因此研判考生在這部分有困擾，預計5標應該會下滑。

莊德仁特別提38題是很有趣設計，以歐洲鼠疫去談不同國家要隔離，該題船隻在外海要40天 ，跟現在隔離政策很像，甚至更嚴格，因此歷史可以拿來作為參照與因應。另外，歷史科首採「高品質灰階印刷」，莊德仁認為，跟往年比，圖較清晰，但問的是藝術風格，又屬於較難層次，學生判讀還是要懂藝術史和不同時期風格，課本沒提到，學生作答還是有困難，但印刷品質確實好太多，還能看到濃淡，是很好的進步。

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