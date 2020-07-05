指考歷史試題首採「高品質印刷」！試考生誇美美的：激起心中情感

▲試考生誇歷史試題美美的。（圖／記者周宸亘攝）



記者許展溢／台北報導

大學指考今（5日）最後一天，首節歷史試題除讓試考生大讚可愛活潑外，還有美美的圖，大考中心表示，今年歷史試題是首次使用高品質印刷，主要是要強化與生活連結，讓考生可直接由圖像內容擷取判讀，考量之後素養題會有非常多樣命題方式，不排除未來所有科目都使用。

大考中心試務召集人沈青嵩表示，歷史科首次採用高品質灰階印刷，除圖像更清晰外，更有助於擴大圖像、照片、檔案或文獻影像等命題素材運用，強化與生活連結的素養導向試題設計，讓考生直接由圖像內容擷取及判讀，不必加入過多的說明文字，清晰圖像更忠實呈現文獻本來面貌，觸發對歷史更深層的共鳴和體驗，是本次考題一大特色。

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▲大考中心表示，歷史科科目首次使用高品質灰階印刷。（圖／記者許展溢攝）



試考生提到試題包羅萬象，頗有目不暇給之感，激起考生心中對於歷史情感的陣陣漣漪，其中最令人印象深刻的是還有美美的圖，令人耳目一新。大考中心主任周兆民說明，以往高品質灰階印刷有用在生物、地理，歷史是第一次，因素養題會有非常多樣命題方式，目前規劃都採高品質灰階印刷 ，雖採用此方式對整個圍內作業增加很多時間，不過有需要就不排除用在所有科目上。



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