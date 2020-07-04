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「你媽是看門狗」男怒刺殺鄰居1死1重傷　檢方訊後聲押

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▲台南市新營區延平路兇殺命案，造成陳姓夫婦1死1重傷，陳姓犯嫌晚上被檢方向法院聲請羈押。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市新營區延平路兇殺命案，造成陳姓夫婦1死1重傷，陳姓犯嫌晚上被檢方向法院聲請羈押。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

56歲陳姓男子與陳姓鄰居夫婦長期不睦，發生口角後，因不滿母曾被辱罵是「看門狗」，新仇舊恨之下，憤而持刀刺殺鄰居59歲陳姓男子死亡及53歲的蕭姓妻子重傷，經依殺人等罪嫌送辦，檢察官訊問後認犯罪嫌疑重大，所犯是最輕本刑五年以上之重罪，且有逃亡之虞，諭知聲請羈押。

台南市警新營分局於3日晚上8時5分許據報，新營區延平路民宅發生一起兇殺案，警方立即派員到場處理，並將2名傷者緊急送醫救護，涉案兇嫌56歲陳姓男子自知難逃法網，案發3小時後主動向新營分局長治派出所投案。

警方調查，陳姓兇嫌（男、56歲），因與鄰居陳姓男子（59歲）及其太太蕭女（53 53歲）長期不睦，3日晚上陳嫌騎車返家時，剛好碰到鄰居陳姓夫妻，雙方互看不順眼而發生口角爭吵，陳嫌想到鄰居夫妻曾出言取笑陳嫌母親是「看門狗」，新仇舊恨下氣憤難當，而後進屋內拿取一把刀子，持刀攻擊砍刺陳男頸、胸、腹中刀倒地，蕭姓妻子見狀大喊救命，陳男便轉而攻擊她腹部中刀、內臟出血，陳嫌逞兇逃逸，鄰居發現報警查處將傷者送醫。

2名傷者被緊急送醫急救後，陳男傷重宣告不治，蕭女則生命跡象穩定住院觀察。陳嫌逃逸不久後，自知難逃法網，主動到新營分局民治所投案說明，陳嫌稱作案刀子已經丟到急水溪中，陳嫌拒夜間偵訊，原目前警方除報請檢察官相驗外，並深入偵辦釐清陳嫌犯案動機及尋找兇刀，朝殺人等罪嫌偵查送辦中。

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