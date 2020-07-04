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陸戰隊員葉克膜搶救！4幼子呼喚「爸爸抱抱…」　護理佐妻：拜託你

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▲▼漢光預演海陸小艇翻覆，4送醫3裝葉克膜搶救。（圖／翻攝自東森新聞）

▲漢光預演海陸小艇翻覆，4送醫3裝葉克膜搶救。（圖／翻攝自東森新聞）

中央社

海軍陸戰隊昨天「聯興」聯合登陸作戰操演發生橡皮艇翻覆意外，造成3名官兵命危。其中31歲阿瑪勒．道卡度的4名幼小子女寫祈福卡為他加油，呼喚「爸爸要很快回來抱抱我們」。

阿瑪勒．道卡度是屏東縣三地門鄉的原住民，高中畢業後從軍，育有4名子女，最大的國小4年級，其他依序是小2、幼稚園畢業，最小的才2歲，妻子在屏東的醫院擔任護理佐。

阿瑪勒．道卡度的家人和親友今天都到高雄左營海軍總醫院，姐夫包金茂臉書PO文為他集氣，同時也張貼4個孩子們及妻子的祈福卡。孩子們聲聲呼喚「爸爸加油」、「希望你的傷口可以很快好，爸爸要很快回來抱抱我們」、「為了我們，你要加油，為了你，我們會乖乖聽話，所以，你要趕快回來，我們會等你」。

阿瑪勒．道卡度的妻子則在祈福卡上寫著「你身體難受，我們更是難過，拜託你拿出那過人的意志力對抗這次的難關，我跟孩子還有很多家人都在為你禱告，你不可以放棄，我們等你回來」。

包金茂也PO文呼喚阿瑪勒．道卡度，「孩子們心中的英雄，要沈睡多久，該醒了，4個孩子等待你好起來的心，你懂得」。

家人心中的期盼與煎熬一字一句在祈福卡中，包金茂表示，目前3名陸戰隊官兵都還在用葉克膜搶救，而軍方給他們的訊息也是海象造成這次意外。

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