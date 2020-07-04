英放寬「台人入境管制」　政府高層曝：下一波「對台鬆綁」是這2國…





▲政府高層透露，日本可望成為下一波將台灣列入「安全名單」的國家。（示意圖／記者蔡玟君攝）

政治中心／台北報導

英國政府於3日宣布，將台灣納入第一波安全名單，台灣旅客自10日起入境英國英格蘭地區時，可免除隔離14天的檢疫措施，可說台灣防疫成就獲得肯定。未來預計有哪些國家會鬆綁台灣旅客的入境管制？政府高層透露，日本、越南可望成為下一波名單。

英國政府公布最新的安全名單，在指導原則中明言，如果在名單內國家待滿14天，入境英國後就不需要再居家檢疫，名單會不斷檢討更新，如果名單中的國家疫情惡化，也會隨時改為限制入境。而根據英國政府公布的豁免名單中，共有59個國家與地區，其中亞洲包括台灣、日本、南韓、越南、香港、澳門等，不過中國仍在豁免名單之外。

針對英國將台灣納入第一波安全名單，外交部表示，目前英國積極採取防疫措施，台英雙方也就相關防疫合作密切交流，樂見英國基於科學原則開放台灣旅客免隔離入境，相關航空業者也陸續規劃增加飛倫敦的班次。

至於外界關心，未來會有哪些國家，鬆綁對台灣旅客的入境管制？政府高層透露，下一波可望是台灣人最喜歡去觀光的日本，以及位在東南亞地區的越南。

其實日媒《朝日新聞》先前也報導，日本政府朝著最快7月中旬，與台灣、中國、南韓進行放寬出入境限制的交涉。外交部發言人歐江安也於2日回應，我方已經提出期望，跟日方保持密切聯繫，對方目前還在進行整體評估當中。

關於越南部分，外交部4日回應，經駐越南代表處查證，越南政府對鬆綁邊境措施甚為審慎，相關部門仍在研議如何開放國際航班，以及簡化入境後檢疫措施等，目前他們尚未公佈具體作法。

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