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獨／水電工防火巷施工...她被控持髒水往下潑　「220V電到發抖」婦判拘

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▲▼男子在防火巷內配電施工，遭婦人潑水觸電。（圖／翻攝Google Map）

▲男子在防火巷內配電施工，遭婦人從2樓潑水觸電。（圖／翻攝Google Map）

記者李忠憲／台中報導

李姓男子在透天厝防火巷進行配電施工，素有嫌隙的鄰居劉姓婦人竟從窗戶潑水，導致李男遭「220V電到後發抖」，右手肘還有電擊傷。李男提告認為劉婦是故意，劉婦反認為李男被電擊是假的。台中高分院審結，認為劉婦過失傷害明確，維持原判判她拘役20日，可易科罰金2萬元。全案定讞。

判決書指出，劉姓婦人與李姓男子2017年5月即有糾紛，同月29日上午11點多，劉女在大智路自家住處2樓清理窗戶時，拿容器裝髒水往窗外的防火巷倒下去，結果將正在進行配電施工的李男潑個正著。

李男當場遭電流電到，立刻報警，並由救護車送醫治療，並記錄「220V電到後發抖，無法控制」右手肘處傷勢為「3公分×2公分」。醫院檢查記載「被救護車送來急診、injury by electric current just now、工作時被上面的水淋下來，有零點幾秒全身麻痺」，診斷書也記載「暴露於電流、.右側手肘類似擦傷且周邊輕微燒焦」等情，確認李男右側手肘有電擊傷，李男狀告劉婦過失傷害。

劉婦當然不認，她雖坦承有清理窗戶，辯稱李男施工前已斷電又說觸電，現場沒電流且她有戴白手套，不會被電。她認為李男是故意站在椅子上讓水沖，她潑第一杯水就電到他，但李男卻有辦法在施工，還叫老婆來蒐證，根本是故意要誣告她。她還質疑李男偽造驗傷單，沒電匠資格、不是水電工，不應拉電線，還侵入私人土地，是違法施工等。

李男則說，他當天早上8點多就在那邊施工，被劉婦潑水電到後，他大喊「樓上幹嘛潑水？」對方卻持續潑，根本是故意的。他趕緊出來，但因為現場電線裸露，怕電到別人，等警方到場後他再度進去做。

法官根據相關人證物證審理後認為，劉婦往窗外潑水導致李男觸電，應屬過失傷害，判拘役20日，得易科罰金2萬元。劉婦不服上訴，台中高分院認為原審判決無誤，駁回上訴。

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