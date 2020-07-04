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疫情下催生公衛師法　陳時中：公共衛生是國力的表現

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▲▼公共衛生學會COVID-19暨防疫新生活健康行為監測教育訓練，衛福部長陳時中。（圖／記者洪巧藍攝）

▲公共衛生學會COVID-19暨防疫新生活健康行為監測教育訓練，衛福部長陳時中。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎疫情讓社會更重視公衛專業，立法院也在今年5月15日三讀通過《公共衛生師法》，衛福部長陳時中今（4）日出席公衛學會活動致詞時笑稱公衛師法是「懷孕時間最長、生產時間最短」的法案。而他也強調，對於現代國家「公共衛生就是國力的表現」，這樣重要的工作終於被賦予正式法律地位。

公衛師法三讀通過後，台灣公共衛生學會今（4）日於台大公衛學院舉辦「COVID-19暨防疫新生活健康行為監測教育訓練」並同步舉辦公衛師法感恩茶會。陳時中說，自己大學第二年開始有公衛學系成立，算起來也將近50年的努力，一直看到公衛學界、相關工作者對社會貢獻，他很久以前就一直希望公衛師立法，這樣的重要工作沒有賦予正式法律地位，將來很多事情無法上軌道進行。

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▲▼公共衛生學會COVID-19暨防疫新生活健康行為監測教育訓練，台大公衛學院院長詹長權。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台大公衛學院院長詹長權致詞表示，創造公衛師制度之後，年輕公衛學生可以迎接不一樣的時代。（圖／記者洪巧藍攝）

陳時中受訪提到，現代國家裡，公共衛生是主要基本國家戰力和國力表現，長年以來，公共衛生師法遇到許多阻礙，因為牽涉範圍非常廣，就難以通過。

陳時中說，自己上任以來持續與外界溝通，大家也願意體諒並彰顯公共衛生師的重要，認同「專業不專屬」。他也強調「最重要的是專業」，專屬是保障，只要專業夠，之後就越來越專屬。而現在法案通過讓公衛學界的人感謝政府，可是有一天，會是政府感謝公衛師，那時才真正達到使命。

本次教育訓練是針對防疫新生活健康行為監測研究計畫，為公衛人聯合執行大型面訪調查做準備，將針對全台一般大眾進行問卷訪談，透過監測民眾防疫新生活行為來聊解疫情風險變化，並進行風險評估。

陳時中致詞則提到，防疫期間民眾對健康行為的重視比以往更多，在此機會下，建立整個社會的健康行為偵測，其結果可以讓政府作為各方面政策的依據，也能真正發揮公衛師的角色。

他說，當每個人的健康行為被建立起來，社會防疫網、慢性疾病、健保等各種長期問題都可以有所改善，讓社會成本降至最低，在遭遇突發狀況時防禦力、抵抗力也更強。

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