葉金川要他「快回辦公室」備戰下半場　陳時中：我上班都在啊

▲衛福部長陳時中出席COVID-19暨防疫新生活健康行為監測教育訓練。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

前衛生署長葉金川日前向衛福部長陳時中喊話，請他不要在全台趴趴走「快回台北辦公室，進行下半場的備戰」，並點出國內接下來應該注意的4大方向，包含檢驗、檢疫、醫療量能，還有國產疫苗速度。陳時中今（4）日被問及此事，他笑回「我想大家很多這方面指教，我上班都在辦公室。」

葉金川指出，台灣對病毒控管，整體來說可圈可點，但半年來也看到4大隱憂與問題，像是核酸檢驗量能偏低、醫療量能不足。他認為「中場休息太久了。」指揮官其實沒必要到處促銷國旅美食觀光，「7月1日下半場開始了，陳時中部長，請快點回台北辦公室，進行下半場備戰。」

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陳時中回應表示，自己都一直在辦公室，且時間很長，「辦公室還有床可以睡」。至於檢驗量能是否不足？陳時中細數，從一開始一天500多件，至現在將近5800件，未來有7~30家的實驗室規劃擴張檢驗量能，檢驗速度也有很多廠商有提出機器、設備等，可以加速，檢驗量能絕對夠，過去最緊張曾一天採檢1800件，現在每日量能至少有5800，未來還會增加。

至於醫療更不用說，我們現在隔離病房有2800多間，還有負壓隔離病房在，目前我們僅有4個病人在病房中，相關整備是夠的。