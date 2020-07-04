台中哥尬聊3天...硬約生日趴被拒　怒嗆正妹護理師「當護士領3萬真失敗」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名正妹護理師日前在IG被追蹤者搭訕，兩人一路聊到Line，前天對方突然邀她參加生日趴，結果被拒絕後，竟惱羞回嗆，甚至嘲諷護理師這份工作及薪資，讓她傻眼又憤怒。

當事人2日在「爆廢公社二館」po出截圖，表示「是這位先生在IG上聯繫我，3天前我們從IG聊到Line，今天邀請我這禮拜去他的生日會，當然不熟我也不會去，更何況是網友，聊聊天也就算了，於是我委婉的拒絕他，後面卻說我在講幹話。」

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她無奈道，「一開始就委婉且堅定的回絕了，不知道哪句算是他所謂的幹話，護理師這份工作跟薪資很卑微嗎？我為我的工作感到驕傲，隨後也把他封鎖了，這位先生做教育的，怎麼一點教育氣息都沒有，感覺他才是那位欠教育的人。」

▲從把妹變互嗆。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

從兩人對話可見，男方原本還風度有加，直到開口約慶生會後，真面目嶄露無遺，他先是盧說，「妳是以為天天在生日呀」、「重點是妳要不要來」，後來看到女生直言，去了不熟很尷尬，仍不肯死心，不斷表示「那我帶個電鍋去很快就熟了」、「壽星最大，我叫妳來妳怎麼不來」、「不要跟我講幹話」。

一席話把原po惹毛，從道謝、婉拒，變成忍無可忍說出真心話，「難道我要跟你說，你是因為沒朋友才要強逼人家去嗎？做人失敗要說，但不要造成人家的困擾，應該不會有人想跟你熟。」

而對方也不甘示弱，變臉回嗆「還好啦，沒有妳失敗在當護士，妳乖乖上班，領個3萬薪水。」看完兩人對話，網友們不禁搖頭，「騙不到就惱怒，好險妳沒去，去了可能回不了家」、「約砲不成森氣氣」、「護理師這個職業是很神聖且專業的呀，這個人八成約妳沒安好心」、「這男的憑實力單身啊...哈哈」。