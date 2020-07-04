這3大星座根本是「甘蔗男」！追妳時好甜...到手後只剩「渣」

▲3星座男將女孩追到手後就變調。（示意圖／翻攝自PAKUTASO）

實習記者任珈萱／綜合報導

很多男生在追求妹子的時候，會使出渾身解收來討女孩歡心，甚至連孫子兵法都直接用起來，這麼「用心良苦」的追求，有些男生在追到手後，會非常珍惜得之不易的愛情，但有些人卻「交往後就變了調」，折磨著女孩對他的愛，這種人就是俗稱的「甘蔗男」，意指吃了第一口覺得很甜，但吃到最後只剩渣渣！星座網站《星座好朋友》就分析了最有可能成為「甘蔗男」的三大星座，女孩一旦交出真心就準備吃苦！

上榜的「甘蔗男」星座

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雙子座：通常雙子追妳的時候都是真心的，但同時也會把這件事當作一個挑戰，保持熱情和耐心，看著你慢慢心動，自己也有成就感；但如果很輕易被追到了，雙子會覺的目標達到了，對妳慢慢冷卻。

獅子座：獅子追妳時，總希望自己喜歡的人可以有最好的待遇，為了要追求妳，會花時間和精力，為了讓妳感動；追到手後，雖然說不會不珍惜妳，但是也會慢慢看見不甜的一面，反差實在太大了。

天秤座：天秤追妳的時候，會保持完美形像，對妳就是各種體貼，讓妳置身前所未右的幸福泡泡中；但是當妳成為他最親密的角色時，可能會發現，他其實沒有過去想像中的那麼好，處理感情是拖拖拉拉的，從前的溫柔體貼，越來越難找回來。

▼「甘蔗男」和過去的反差相當大。（圖／翻攝自PAKUTASO）