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小兒科上班「兼任清潔人員」！大票護理師抖出黑暗面：連隔離衣都自己洗

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▲▼醫院,護理人員,護士,護理師,醫事人員。（圖／記者李毓康攝）

▲不少診所護理師也要負責打掃工作。非當事人。（示意圖／記者李毓康攝）

記者黃可昀／綜合報導

在診所工作的護理人員不僅要幫客人打針、協助醫師，甚至還要兼任清潔人員？一名在小兒科診所上班的護理師表示，前陣子碰到疫情外傭無法入境，所以打掃工作轉由護理師負責，老闆娘每個月補貼1000元，但清潔內容落落長，從掃地到倒垃圾樣樣來，每天開門就有7至8個打掃工作等著她，「突然覺得自己到底是清潔人員還是護理人員？」

▲▼護理師兼打掃人員。（圖／翻攝自爆怨公社）

請繼續往下閱讀...

▲打掃的內容。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO在臉書社團《爆怨公社》表示，她看到工作表當下忍不住懷疑自己的職業，簡直就是專門的清潔員，早上7點50分到診所就要開始拆立柱、掃地、開飲水機、擦搖搖馬、收報紙、換抹布、檢查廁所清潔，下班前還得要倒垃圾與洗廁所，每兩周還有一次大清潔，包括擦診間木板、走道、藥櫃等等，光是看到一長串工作表就累人，且老闆娘只願意額外補貼1000元，她看完都忍不住自嘲，「同業都說我們是包山包海的好員工！」

由於新增的工作內容實在太繁重，和待遇無法成正比，所以原PO決定瀟灑辭掉這份工作，畢竟自己已經在這做了5年，這次實在忍無可忍，「未來不會繼續委屈自己這份工作！」

網友看完紛紛表示，「可以請台籍的清潔人員阿，很多家庭主婦也會打工阿，這是單純不想再多花錢吧」、「算盤打真精，多花幾千，省一個員工費用」、「不如自己出1100，叫老闆娘來做」、「還是乖乖去大醫院吧，私人診所一家比一家還坳。」

也有很多護理師透露，其實這種現象在私人診所很普遍，「我也是診所護理師，我們一直都是自己打掃還沒有額外津貼…打掃範圍廣及1-4樓！連隔離衣但要自己洗自己曬」、「很多診所都是護士兼清潔工，而且還不一定有加錢」、「我之前在診所，也都要打掃，但都沒補助！感覺虧了。」

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