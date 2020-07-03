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24歲港大高材生刺港警　「逃英國細節曝光」...父否認告密！

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▲男子在七一遊行中刺傷香港警察。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲在七一遊行中刺傷香港警察的男子是港大畢業高材生。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

圖文／香港01

七一遊行1名24歲姓黃男子以利器刺傷防暴警員後「着草」（逃亡），潛逃往英國時於航班上被捕。被捕姓黃男子的父親，今日（2日）透露兒子於港大土木工程系畢業，目前於私人公司任職土木工程師、每月收入約2萬港元（約7.8萬元新台幣）。

黃父強調，他不知兒子1日行蹤，更不知他涉嫌以利器襲擊警員。他稱1日黃昏時分，曾問兒子會否回食飯？兒子只答「不回家」。黃父坦言，他與妻子不知兒子「着草」，他更否認網傳父母「篤灰」（告密）講法。

▲男子在七一遊行中刺傷香港警察。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲被捕姓黃男子的父親，2日接受訪問時透露，他與妻子不知兒子「着草」，他更否認網傳父母「篤灰」講法。（香港01記者攝）

七一遊行，該名24歲姓黃男子以利器刺傷防暴警員，逃去無蹤。據知，兩小時後至傍晚6時許，黃男購入一張前往英國倫敦的單程機票，黃身上攜有一本已過期的BNO護照，他身上只有數萬元港元及少量外幣，據知他沒有任何行李寄艙。至晚上11許，黃男成功過關及登上國泰航空CX251前往倫敦的航班，該航班預計昨晚11時55分起飛。

消息稱，機場警區昨晚11時許收到一個匿名電話，指刺傷警員案疑犯會正登上CX25航班飛往倫敦「着草」，然後掛了電話。機場警人員立即趕往客運大樓，當時客機亦已駛離客運大樓準備起飛，警方向民航署尋求協助，飛機其後被急召回客運大樓。據知，國泰機組人員曾多次「開咪」廣播尋找黃男，但未有人現身回應，警方其後登上航班尋人，發現黃男並未在所編配的航班座位。

▲男子在七一遊行中刺傷香港警察。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

探員其後根據黃男的頭髮、樣貌特徵及其右手傷痕尋人，最終於航班另一座位尋獲黃男，當時他無反抗、拒絕回應任提問，但他神情極為緊張，警員將黃男押走扣查。而涉事航班延誤至今日（2日）凌晨1時02分重新出發。

警：警員被多名暴徒以手、利器及雨傘等襲擊

警方表示，昨日（1日）下午約4時，警方在銅鑼灣高士威道近興發街進行拘捕行動，1名警員嘗試制服1名疑犯期間，遇到其強烈掙扎及反抗。該名警員被多名暴徒以手、利器及雨傘等襲擊。該名警員左上臂受傷，清醒被送往律敦治醫院，其後轉往東區醫院治理。

▲香港警察被示威者攻擊，左肩受傷流血。（圖／香港警察臉書）

商業罪案調查科人員接手調查案件，經深入調查後，今日（2日）凌晨於機場內拘捕1名24歲姓黃本地男子，涉嫌傷人。被捕男子現正被扣留調查。警方提醒市民，根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》，傷人屬嚴重罪行，違法者可被判處最高刑罰為終身監禁。

遇襲警員微博交代傷勢：做過手術，情況好一點

至於遇襲警員被送東區醫院治理，今午一名自稱「爆爆Sir」的警員，於微博帖文交代傷勢，他稱手術後自己並無大礙，並稱：「多謝各界深切慰問和關心，做過手術，情況好一點，但仍然很痛，並無悔盡全力追捕暴徒。」

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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