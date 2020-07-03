守護全台面積最大日式眷舍老樹　屏東勝利星村綠美化迎新貌

▲屏東縣政府文化處維護屏東勝利星村老樹 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東勝利星村不只保有全台面積最大、最完整的的日式眷舍，園區內多樣化且繁密的老樹，也是全台各城市中少見的綠景觀。為讓眷村活化與樹木共存，屏東縣政府定期進行老樹健檢與養護，更打造全區人行道、無尾巷及寧靜巷，提供民眾舒適的漫步環境。

▲▼老樹除蟲。



勝利星村創意生活園區經縣府積極整頓、修復，具有歷史建築身份的舊屋舍，逐一恢復其原本風華樣貌。園區保留的日式建築與蓊鬱的綠意，加上特色店家陸續進駐，已是屏東市最具人文氣息的景點。

文化處表示，但修剪進行如何不影響樹木生長、也要避免過度生長會損害歷史建築，也是縣府因應園區的再造、活化，樹木的移植及養護重視的工作。

因此，縣府邀集進駐店家共同討論並擬訂修樹準則，讓每一戶進駐店家都能清楚如何修剪與維護屋舍週邊的樹木，共同守護園區的生態資產。同時配合人行道的優化工程進行，將種植超過200棵樹在園區內，預計將勝利星村創意生活園區打造成為屏東市的「城市之肺」。

園區內因過去眷村生活習慣，保有許多不同種類的果樹，為避免果樹帶來的蟲害(如荔枝椿象)會傷及民眾或影響樹木的健康，園區並定期聘請專業養護樹木及除蟲廠商進行噴藥，加強對樹木的養護，俟全園區工程完工後，以新面貌迎接遊客。

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